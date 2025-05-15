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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho’nun transfer raporu hazır! Dört bölgeye takviye

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho’nun transfer raporu hazır! Dört bölgeye takviye

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer raporunu yönetime iletti. Tecrübeli teknik adam, takımın daha rekabetçi bir yapıya kavuşması adına dört bölgeye takviye yapılmasını talep etti. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 11:31
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FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho’nun transfer raporu hazır! Dört bölgeye takviye

Yeni sezonun transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda kadroda köklü değişiklikler yapılacak.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho’nun transfer raporu hazır! Dört bölgeye takviye

Başkan Ali Koç'un da geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaştığı gibi, takımın temposunu artıracak bir kadro kurulması için teknik heyet ve yönetim ortak hareket ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho’nun transfer raporu hazır! Dört bölgeye takviye

Hürriyet'in haberine göre Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, yönetime dört farklı mevki için transfer talebinde bulundu.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho’nun transfer raporu hazır! Dört bölgeye takviye

Listenin başında ise kaleci, merkez orta saha, sol kanat ve forvet pozisyonları yer aldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho’nun transfer raporu hazır! Dört bölgeye takviye

Kalede Dominik Livakovic ile sezon sonunda yolların ayrılması planlanırken yerine tartışmasız bir kaliteye sahip yeni bir isim transfer edilecek.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho’nun transfer raporu hazır! Dört bölgeye takviye

Orta sahada ise Mourinho'nun, oyunu yönlendirebilecek ve pas kalitesiyle öne çıkan bir oyuncu istediği ifade ediliyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho’nun transfer raporu hazır! Dört bölgeye takviye

Forvet hattında da köklü değişiklikler yolda.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho’nun transfer raporu hazır! Dört bölgeye takviye

Edin Dzeko ile vedalaşılmasına kesin gözüyle bakılırken iyi bir teklif gelmesi durumunda En-Nesyri'nin de gönderilmesi gündemde.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho’nun transfer raporu hazır! Dört bölgeye takviye

Cenk Tosun için de ayrılık görüşmeleri yapılacak.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho’nun transfer raporu hazır! Dört bölgeye takviye

Fenerbahçe yönetimi, bu değişim sürecinde "Osimhen etkisi" yaratacak bir santrfor transferi için kolları sıvadı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho’nun transfer raporu hazır! Dört bölgeye takviye

Sol kanatta ise Saint-Maximin'in takımdan ayrılması planlanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho’nun transfer raporu hazır! Dört bölgeye takviye

Bu bölge için ise büyük gizlilik içinde yürütülen bir operasyon sonucunda anlaşmaya varılan yıldız futbolcuyla sezon sonunda sözleşme imzalanacağı belirtildi.

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