FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho’nun transfer raporu hazır! Dört bölgeye takviye
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer raporunu yönetime iletti. Tecrübeli teknik adam, takımın daha rekabetçi bir yapıya kavuşması adına dört bölgeye takviye yapılmasını talep etti. İşte detaylar… (FB spor haberleri)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Listenin başında ise kaleci, merkez orta saha, sol kanat ve forvet pozisyonları yer aldı.
Kalede Dominik Livakovic ile sezon sonunda yolların ayrılması planlanırken yerine tartışmasız bir kaliteye sahip yeni bir isim transfer edilecek.
Orta sahada ise Mourinho'nun, oyunu yönlendirebilecek ve pas kalitesiyle öne çıkan bir oyuncu istediği ifade ediliyor.
Forvet hattında da köklü değişiklikler yolda.
Edin Dzeko ile vedalaşılmasına kesin gözüyle bakılırken iyi bir teklif gelmesi durumunda En-Nesyri'nin de gönderilmesi gündemde.
Cenk Tosun için de ayrılık görüşmeleri yapılacak.
Fenerbahçe yönetimi, bu değişim sürecinde "Osimhen etkisi" yaratacak bir santrfor transferi için kolları sıvadı.
Sol kanatta ise Saint-Maximin'in takımdan ayrılması planlanıyor.
Bu bölge için ise büyük gizlilik içinde yürütülen bir operasyon sonucunda anlaşmaya varılan yıldız futbolcuyla sezon sonunda sözleşme imzalanacağı belirtildi.
Transferin detayları ve oyuncunun kimliği şimdilik gizli tutulsa da, Fenerbahçe'nin yeni dönemine damga vuracak isimlerden biri olması bekleniyor.
DİĞER