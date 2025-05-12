Jose bilmecesi

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak hem oynattığı oyun hem yaptığı açıklamalar hem de kadro istikrarsızlığı nedeniyle ağır eleştiriler alan Jose Mourinho'nun geleceği hala belirsizliğini koruyor. Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın gerisinde kalan, bu sezon oynanan 3 maçı da kazanamayan Portekizli'yle yolların ayrılması isteniyor. Hem camia hem de taraftarlar, Mou'yu yeni sezonda takımın başında görmek istemiyor. Başkan Ali Koç ise yaptığı açıklamada; "İstikrardan yanayım" ifadesini kullanıp, Jose ile yolları ayırmak gibi bir planının olmadığını vurgulamıştı. Ancak Jose'nin geleceği 3 maçlık periyodun ardından belli olacak. Başkan Koç, lig sonu Portekizli ile bir görüşme yapacak. İngiltere ve İskoçya'nın yanı sıra; Arabistan'dan da talipleri olan Mourinho ise yeni sezonda takımın başında olacakmış gibi çalışıyor.