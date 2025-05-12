FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic transferde paylaşılamıyor! İşte peşindeki takımlar
Gelecek sezonun transfer planlamasını yapan Fenerbahçe'de gözler ayrılacak isimlere çevrildi. Sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde olan Dominik Livakovic'in talipleri artıyor. İşte Hırvat eldivenin peşindeki takımlar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Ancak Avrupa'dan önemli kulüplerin Livakovic'in peşinde olduğu öğrenildi.
Almanya ve İtalya Ligi takımlarının da Livakovic için resmi teklif yapması bekleniyor.
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