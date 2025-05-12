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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic transferde paylaşılamıyor! İşte peşindeki takımlar

FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic transferde paylaşılamıyor! İşte peşindeki takımlar

Gelecek sezonun transfer planlamasını yapan Fenerbahçe'de gözler ayrılacak isimlere çevrildi. Sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde olan Dominik Livakovic'in talipleri artıyor. İşte Hırvat eldivenin peşindeki takımlar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 10:53
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic transferde paylaşılamıyor! İşte peşindeki takımlar

Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic transferde paylaşılamıyor! İşte peşindeki takımlar

Takvim'de yer alan habere göre, tecrübeli eldiveni Suudi Arabistan Ligi takımları yakından takip ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic transferde paylaşılamıyor! İşte peşindeki takımlar

Ligin yeni takımı NEOM dışında Al Hilal'in de başarılı kaleciyle ilgilendiği iddia edildi.

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