7'de 1 ihtimal var

Fenerbahçe'de sezon sonu yedi ismin sözleşmesi sona eriyor: Milan Skriniar, Osayi-Samuel, Filip Kostic, Allan SaintMaximin, Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Serdar Aziz... Bu 7 futbolcu içinde yer alan üç isim ise kiralık gelmişti. Sarı-lacivertliler, Al-Ahli'nden kiralanan Maximin'in bonservisini almayı düşünmüyor. Yollar kesin olarak ayrılacak. Skriniar ile Kostic'in ise bonservisi alınmak isteniyor. Ancak Slovak stopere İngiltere'den ve İtalya'dan talipler var. Skriniar'ın önceliği bu iki büyük lig. Kostic için de Juventus'la görüşülüyor. Fenerbahçe'den başka talibi olmayan Sırp oyuncunun yeni sezonda kadroda olmak ihtimali yüksek. Dzeko, Tadic, Osayi ve Serdar'a ise yeni sözleşme önerilmeyecek. Kontratı biten 7 oyuncudan yeni sezonda sadece Kostic'in kadroda yer alma ihtimali bulunuyor.
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