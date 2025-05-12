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Haberler Fenerbahçe 7'de 1 ihtimal var

7'de 1 ihtimal var

Sezon sonunda Skriniar, Maximin, Kostic, Osayi, Tadic, Dzeko ile Serdar’ın sözleşmeleri bitiyor. Bu yedi isimden sadece Filip Kostic’in yeni sezonda takımda olması muhtemel

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 06:51
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7'de 1 ihtimal var

Fenerbahçe'de sezon sonu yedi ismin sözleşmesi sona eriyor: Milan Skriniar, Osayi-Samuel, Filip Kostic, Allan SaintMaximin, Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Serdar Aziz... Bu 7 futbolcu içinde yer alan üç isim ise kiralık gelmişti. Sarı-lacivertliler, Al-Ahli'nden kiralanan Maximin'in bonservisini almayı düşünmüyor. Yollar kesin olarak ayrılacak. Skriniar ile Kostic'in ise bonservisi alınmak isteniyor. Ancak Slovak stopere İngiltere'den ve İtalya'dan talipler var. Skriniar'ın önceliği bu iki büyük lig. Kostic için de Juventus'la görüşülüyor. Fenerbahçe'den başka talibi olmayan Sırp oyuncunun yeni sezonda kadroda olmak ihtimali yüksek. Dzeko, Tadic, Osayi ve Serdar'a ise yeni sözleşme önerilmeyecek. Kontratı biten 7 oyuncudan yeni sezonda sadece Kostic'in kadroda yer alma ihtimali bulunuyor.

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