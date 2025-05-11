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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Mourinho eski öğrencisini Fenerbahçe'ye getiriyor! İşte yeni golcü

TRANSFER HABERİ - Mourinho eski öğrencisini Fenerbahçe'ye getiriyor! İşte yeni golcü

Gelecek sezonda iddialı bir takım kurmak isteyen Fenerbahçe'de forvet için arayışlar başladı. Edin Dzeko ile sezon sonunda yollarını ayırmayı planlayan sarı lacivertliler yönetim, forvet hattına sürpriz bir ismi gündemine aldı. Kanarya Jose Mourinho'nun eski öğrencisini gündemine aldı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ - Mourinho eski öğrencisini Fenerbahçe'ye getiriyor! İşte yeni golcü

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de flaş bir forvet gelişmesi yaşanıyor.

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TRANSFER HABERİ - Mourinho eski öğrencisini Fenerbahçe'ye getiriyor! İşte yeni golcü

Edin Dzeko ile yollarını ayırmayı planlayan Sarı-Lacivertliler'in öncelikli hedeflerinden biri tartışmasız santrfor transferi yapmak.

TRANSFER HABERİ - Mourinho eski öğrencisini Fenerbahçe'ye getiriyor! İşte yeni golcü

Kanarya yıl sonunda 9 numara bölgesinde açık yaşayacak...

TRANSFER HABERİ - Mourinho eski öğrencisini Fenerbahçe'ye getiriyor! İşte yeni golcü

Takvim'de yer alan habere göre, Cenk Tosun'un vedası ve En-Nesyri'nin iyi bir teklife satılması beklenirken Mourinho'nun eski öğrencisi Tammy Abraham'ı transfer etmek istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Mourinho eski öğrencisini Fenerbahçe'ye getiriyor! İşte yeni golcü

Milan'ın geçen yaz kiraladığı 27 yaşındaki yıldız için opsiyon kullanmayacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

TRANSFER HABERİ - Mourinho eski öğrencisini Fenerbahçe'ye getiriyor! İşte yeni golcü

15 milyon Euro piyasa değeri olan yıldız forvetin 2027'de Roma ile sözleşmesinin biteceği biliniyor.

TRANSFER HABERİ - Mourinho eski öğrencisini Fenerbahçe'ye getiriyor! İşte yeni golcü

Sarı-Lacivertli yöneticilerin Mourinho'nun isteği üzerine transfer için Abraham ve İtalyan ekibi ile temasa geçeceği öne sürülüyor.

TRANSFER HABERİ - Mourinho eski öğrencisini Fenerbahçe'ye getiriyor! İşte yeni golcü

1.94 boyundaki golcünün fizik gücü ve tempolu oyunu ile uzun vadeli bir çözüm olabileceği düşünülüyor.

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