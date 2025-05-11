TRANSFER HABERİ - Mourinho eski öğrencisini Fenerbahçe'ye getiriyor! İşte yeni golcü

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de flaş bir forvet gelişmesi yaşanıyor.

Edin Dzeko ile yollarını ayırmayı planlayan Sarı-Lacivertliler'in öncelikli hedeflerinden biri tartışmasız santrfor transferi yapmak.