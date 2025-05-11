TRANSFER HABERİ - Mourinho eski öğrencisini Fenerbahçe'ye getiriyor! İşte yeni golcü
Gelecek sezonda iddialı bir takım kurmak isteyen Fenerbahçe'de forvet için arayışlar başladı. Edin Dzeko ile sezon sonunda yollarını ayırmayı planlayan sarı lacivertliler yönetim, forvet hattına sürpriz bir ismi gündemine aldı. Kanarya Jose Mourinho'nun eski öğrencisini gündemine aldı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Takvim'de yer alan habere göre, Cenk Tosun'un vedası ve En-Nesyri'nin iyi bir teklife satılması beklenirken Mourinho'nun eski öğrencisi Tammy Abraham'ı transfer etmek istediği öğrenildi.
Milan'ın geçen yaz kiraladığı 27 yaşındaki yıldız için opsiyon kullanmayacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
15 milyon Euro piyasa değeri olan yıldız forvetin 2027'de Roma ile sözleşmesinin biteceği biliniyor.
Sarı-Lacivertli yöneticilerin Mourinho'nun isteği üzerine transfer için Abraham ve İtalyan ekibi ile temasa geçeceği öne sürülüyor.
1.94 boyundaki golcünün fizik gücü ve tempolu oyunu ile uzun vadeli bir çözüm olabileceği düşünülüyor.
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