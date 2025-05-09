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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe maçı canlı izle | Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe maçı canlı izle | Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda RAMS Başakşehir'in konuğu olacak. Beşiktaş derbisinde aldığı yenilgiyle şampiyonluk yarışında ağır darbe yiyen sarı-lacivertliler, Başakşehir karşısında sahadan galibiyetle ayrılıp, mucizelere bıraktığı şampiyonluk şansını, son üç maça taşımak istiyor. Burak Pakkan'ın düdüğüyle başlayacak maçın yayın detayları merak ediliyor. Peki Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 13:10
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Fenerbahçe maçı canlı izle | Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Başakşehir - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir'in konuğu olacak. Şampiyonluk parolasıyla başladığı ligde Galatasaray ile aradaki puan farkının açılmasıyla sarı-lacivertliler için yarış daha da zorlaştı. Ancak son viraja giren Kanarya, Başakşehir karşısında sahadan galibiyetle ayrılıp mucizelere bıraktığı şampiyonluk şansını son üç maça taşımak istiyor. Burak Pakkan'ın yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir - Fenerbahçe maçı 9 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Başakşehir'in ev sahipliğinde iki takım arasındaki 16 maçta turuncu-lacivertlilerin 9 galibiyeti bulunuyor. Sarı-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda 6 galibiyet elde ederken sadece 1 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Ligde iki takım arasında oynanan son 12 karşılaşmada Fenerbahçe, 9 galibiyet elde ederken RAMS Başakşehir, 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Taraflar 2018- 19 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçta golsüz berabere kalırken bu müsabakanın ardından ligdeki karşılaşmalarda beraberlik çıkmadı.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Opoku, Duarte, Operi, Crespo, Kemen, Yusuf, Djalo, Brnic, Piatek.

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Djiku, Kostic, İsmail, Fred, Szymanski, Oğuz, Talisca, En-Nesyri.

6 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Fenerbahçe, Başakşehir ile oynadığı 5'i lig 1'i Ziraat Türkiye Kupası son 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. 2022-23 sezonunda sahasında 1-0, deplasmanda ise 2-1 kazanan sarı-lacivertli ekip, geçen sezon oynanan maçları ise 4-0 ve 1-0'lık skorlarla galip tamamladı. Kupada rakibini 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı mücadeleyi ise 3-1 kazandı. Fenerbahçe bu karşılaşmalarda Başakşehir ağlarına 13 gol gönderirken kalesinde 2 gol gördü.

DEPLASMANDA BAŞAKŞEHİR'İN GERİSİNDE

Fenerbahçe, Başakşehir ile deplasman maçlarında galibiyet sayısında rakibinin gerisinde kaldı. Başakşehir'in ev sahipliğinde iki takım arasındaki 16 maçta turuncu-lacivertlilerin 9 galibiyeti bulunuyor. Sarı-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda 6 galibiyet elde ederken sadece 1 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, rakibine karşı deplasmanda 17 gol atarken kalesinde 23 gol gördü.

SON 12 LİG MAÇINDA BERABERLİK ÇIKMADI

Ligde iki takım arasında oynanan son 12 karşılaşmada Fenerbahçe, 9 galibiyet elde ederken RAMS Başakşehir, 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Taraflar 2018-19 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçta golsüz berabere kalırken bu müsabakanın ardından ligdeki karşılaşmalarda beraberlik çıkmadı.

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