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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin stoper planı ortaya çıktı! Skriniar olmazsa...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin stoper planı ortaya çıktı! Skriniar olmazsa...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de öncelik stoper bölgesine verildi. Milan Skriniar'ın yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olurken yönetim Slovak stoper olmazsa B planını belirledi. İşte sarı laciviertli yönetimin peşindeki isim... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin stoper planı ortaya çıktı! Skriniar olmazsa...

Fenerbahçe'nin ara transferde PSG'den kadrosuna kattığı Slovak stoper Milan Skriniar şu ana kadar gösterdiği performansla Sarı-Lacivertli takımın savunmada vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin stoper planı ortaya çıktı! Skriniar olmazsa...

Yönetimin de Mourinho'nun isteği üzerine oyuncunun bonservisini almak için PSG ile görüşmelere başlamış ve Fransız ekibinin 15 milyon Euro talep ettiği ortaya çıkmıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin stoper planı ortaya çıktı! Skriniar olmazsa...

MARSILYA DEVREDE

Takvim'in haberine göre, yönetimin Skriniar için temaslarını sürdürdüğü ancak transferin sonuçsuz kalması durumunda da bir b planının olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin stoper planı ortaya çıktı! Skriniar olmazsa...

Sarı-Lacivertliler Skriniar transferinde mutlu sona ulaşamazsa rotasını Suudi Arabistan'a çevirecek. Yönetim, Al Nassr ile 1 yıl daha kontratı bulunan ancak sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen İspanyol stoper Aymeric Laporte'u kadrosna katmak için girişimlere başlayacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin stoper planı ortaya çıktı! Skriniar olmazsa...

30 yaşındaki oyuncu ile Fransız ekibi Marsilya'nın da yakından ilgilendiği gelen haberler arasında.

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