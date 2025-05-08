TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin stoper planı ortaya çıktı! Skriniar olmazsa...

Fenerbahçe'nin ara transferde PSG'den kadrosuna kattığı Slovak stoper Milan Skriniar şu ana kadar gösterdiği performansla Sarı-Lacivertli takımın savunmada vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.

Yönetimin de Mourinho'nun isteği üzerine oyuncunun bonservisini almak için PSG ile görüşmelere başlamış ve Fransız ekibinin 15 milyon Euro talep ettiği ortaya çıkmıştı.