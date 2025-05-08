TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin stoper planı ortaya çıktı! Skriniar olmazsa...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de öncelik stoper bölgesine verildi. Milan Skriniar'ın yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olurken yönetim Slovak stoper olmazsa B planını belirledi. İşte sarı laciviertli yönetimin peşindeki isim... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Sarı-Lacivertliler Skriniar transferinde mutlu sona ulaşamazsa rotasını Suudi Arabistan'a çevirecek. Yönetim, Al Nassr ile 1 yıl daha kontratı bulunan ancak sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen İspanyol stoper Aymeric Laporte'u kadrosna katmak için girişimlere başlayacak.
30 yaşındaki oyuncu ile Fransız ekibi Marsilya'nın da yakından ilgilendiği gelen haberler arasında.
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