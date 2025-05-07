TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye dünya şampiyonu kaleci: Emiliano Martinez!
Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışından kopma noktasına gelen Fenerbahçe, yaz döneminde yapacağı nokta atışı transferler ile önümüzdeki sezon mutlu sona ulaşmak istiyor. Bu doğrultuda performansı ile yönetimin gözünden düşen Dominik Livakovic'in yerine Emiliano Martinez ismi ön plana çıkıyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin İtalyan basınından derlediği habere göre Fenerbahçe'nin kaleci transferinde önceliği Emiliano Martinez.
Belirtilene göre kalesinde tecrübeli bir isim görmek isteyen sarı lacivertliler, 32 yaşındaki kaleci için Aston Villa ile görüşmelere başladı.
Arjantin Milli Futbol Takımı'nın kalesini koruyan Martinez, 2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmış ve turnuvaya performansı ile damga vurmuştu.
Ayrıca Martinez, 2 kez FIFA Dünya'da Yılın Kalecisi seçildi.
Bu sezon takımıyla 50 maça çıkan ve 13 maçta kalesini gole kapatan Martinez, 25 milyon Euro değere sahip.
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