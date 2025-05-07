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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye dünya şampiyonu kaleci: Emiliano Martinez!

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye dünya şampiyonu kaleci: Emiliano Martinez!

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışından kopma noktasına gelen Fenerbahçe, yaz döneminde yapacağı nokta atışı transferler ile önümüzdeki sezon mutlu sona ulaşmak istiyor. Bu doğrultuda performansı ile yönetimin gözünden düşen Dominik Livakovic'in yerine Emiliano Martinez ismi ön plana çıkıyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 19:13
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye dünya şampiyonu kaleci: Emiliano Martinez!

Önümüzdeki sezon Trendyol Süper Lig'de mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe, kalesine duvar örmek istiyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye dünya şampiyonu kaleci: Emiliano Martinez!

Dominik Livakovic'in düşen performansı nedeniyle sarı lacivertli yönetim, Hırvat eldiven ile yollarını ayırmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye dünya şampiyonu kaleci: Emiliano Martinez!

Bu doğrultuda eldivenlerin devir edilebileceği aday isimler arasında bir isim özellikle dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye dünya şampiyonu kaleci: Emiliano Martinez!

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin İtalyan basınından derlediği habere göre Fenerbahçe'nin kaleci transferinde önceliği Emiliano Martinez.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye dünya şampiyonu kaleci: Emiliano Martinez!

Belirtilene göre kalesinde tecrübeli bir isim görmek isteyen sarı lacivertliler, 32 yaşındaki kaleci için Aston Villa ile görüşmelere başladı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye dünya şampiyonu kaleci: Emiliano Martinez!

Arjantin Milli Futbol Takımı'nın kalesini koruyan Martinez, 2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmış ve turnuvaya performansı ile damga vurmuştu.

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