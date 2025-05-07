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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Victor Osimhen Türkiye üstü bir oyuncu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Victor Osimhen Türkiye üstü bir oyuncu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, katıldığı canlı yayın programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ali Koç'un Victor Osimhen ile ilgili ifadeleri dikkat çekti. İşte o sözler... | Son dakika FB GS spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 20:39 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 20:54
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Victor Osimhen Türkiye üstü bir oyuncu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, TRT Spor canlı yayınında yaptığı açıklamalar ile gündem oldu. Sarı lacivertli takımın başkanı, ezeli rakibi Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı ve bu sezon şampiyonluk yolunda önemli katkı aldığı Victor Osimhen ile ilgili konuştu.

Koç, kendisine sorulan "Victor Osimhen gibi golcü alacak mısınız? Sezon başı size önerildi mi?" sorusuna verdiği yanıt ile gündem oldu. İşte o ifadeler...

"TÜRKİYE ÜSTÜ BİR OYUNCU"

"Biri tuzak, biri samimi soru! Osimhen, özel bir oyuncu ve Türkiye üstü bir oyuncu. Hiçbir zaman bize teklif edilmedi. Sabaha karşı 6'da New York'tan Londra'ya indim o gün. Saat 12-1 gibi yorulmuşum 2 saat uyuyayım dedim. Kalktım, telefondan küfürlü mesajlar yağıyor bana. "Noldu ya" dedim. Galatasaray, Osimhen'i almış. Osimhen, transferini bilmeyenler için söyleyeyim; şans Galatasaray'dan yanaydı."

"G.SARAY'A NASİP OLDU"

Onlar için çok iyi oldu çünkü Mauro Icardi sakatlandı. Düşeş oldu. İkisi birden olsaydı sıkıntı da olabilirdi. Osimhen Suudi Arabistan'a gidiyordu. Anlaştılar, el sıkıştılar. Son dakika Napoli Başkanı fiyat arttırdı ve Suudiler vazgeçti. Avrupa kapanmıştı ve sadece Türkiye vardı. O arada Galatasaray'a nasip oldu. Osimhen bize hiçbir zaman teklif edilmedi."

"OSIMHEN BAŞKA BİR KATEGORİ"

"Forvete ihtiyacımız var mı, var. Bugünkü forvetler az mı gol attı hayır. Ama o oyuncu (Osimhen) başka bir kategori. O da kırk yılın başında bir gelir. Kalıp kalmayacağı konuşuluyor. Hesap, kitap, vergi, anlaşma... Kurallara göre yapılırsa harcama limitine yer kalmaz ki!"

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