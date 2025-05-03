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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jose Mourinho için flaş karar! Eğer Beşiktaş'ı yenemezse...

Fenerbahçe'de Jose Mourinho için flaş karar! Eğer Beşiktaş'ı yenemezse...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında dev maçta ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu karşılaşma sarı-lacivertliler için hayati önem taşırken Teknik Direktör Jose Mourinho'nun geleceğini de şekillendirebilir. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 13:16
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho için flaş karar! Eğer Beşiktaş'ı yenemezse...

Kayserispor beraberliği sonrasında lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen F.Bahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği; son 5 haftadaki alacağı sonuçlara bağlı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho için flaş karar! Eğer Beşiktaş'ı yenemezse...

Başkan Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu'nda her ne kadar; 'istikrardan yanayım' dese de; yönetim içinde alınan başarısız sonuçlar sonrasında teknik direktör Jose Mourinho'ya tepkiler var. Portekizli çalıştırıcı, Süper Lig'in kalan 5 haftasında 15 puanı alamazsa; yeni sezonda Fenerbahçe'nin başında olmayabilir.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho için flaş karar! Eğer Beşiktaş'ı yenemezse...

Jose Mourinho da kendi kaderini belirleyecek olan bu 5 maçın ilkinde yarın ezeli rakibi Beşiktaş'la karşılaşacak. Alınacak galibiyet hem Portekizliyi hem de Başkan Koç'u bir nebze de olsa rahatlatacak. Ancak aksi sonuçta; eleştiriler yeniden Jose'ye dönecek. Mourinho'nun bu sezon G.Saray'la oynadığı 3, Beşiktaş'la da karşılaştığı tek derbide galibiyet alamaması en çok eleştirildiği konu ve bu kez kazanamazsa hem şampiyonluk gidecek hem de kendisi...

Fenerbahçe'de Jose Mourinho için flaş karar! Eğer Beşiktaş'ı yenemezse...

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Beşiktaş derbisinde yine sistem değişikliğine gidecek ancak 3'lü savunmadan vazgeçmeyecek. Portekizli teknik adam; 3-4-1-2 ile değil, orta sahadaki dominasyonu eline almak için bu kez 3-5-2'yi tercih edecek.

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