Fenerbahçe'de Jose Mourinho için flaş karar! Eğer Beşiktaş'ı yenemezse...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında dev maçta ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu karşılaşma sarı-lacivertliler için hayati önem taşırken Teknik Direktör Jose Mourinho'nun geleceğini de şekillendirebilir. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Beşiktaş derbisinde yine sistem değişikliğine gidecek ancak 3'lü savunmadan vazgeçmeyecek. Portekizli teknik adam; 3-4-1-2 ile değil, orta sahadaki dominasyonu eline almak için bu kez 3-5-2'yi tercih edecek.
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