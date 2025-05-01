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Haberler Fenerbahçe Vlahovic ısrarı

Vlahovic ısrarı

İtalya basını, sarı lacivetlilerin Juventus'un forveti Dusan Vlahovic için son derece kararlı olduğunu duyurdu. Fenerbahçe, 45 milyon euro’luk forvet için dev operasyona başladı. 1 yıllık sözleşmesi kalan Sırp golcü için bütçe hazırlanıyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 06:50
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Vlahovic ısrarı

Gelecek sezon forvet hattında büyük bir değişime gidecek olan sarı-lacivertlilerde Youssef En-Nesyri'nin satılması, 39 yaşındaki Edin Dzeko'nun da kalması halinde alternatif golcü olarak değerlendirilmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin yeni sezon için transfer etmek istediği bir numaralı golcü Juventus'ta forma giyen Dusan Vlahovic. Sırp yıldız teknik direktörlük görevine Tudor'un gelmesine rağmen sezon sonunda ayrılma konusunda kararlı. Juventus'un sözleşme uzatma teklifini reddeden 25 yaşındaki forvetin İtalyan deviyle 1 yıllık sözleşmesi kaldı. Değeri 45 milyon euro.

KESİN AYRILACAK

Juventus ayrılmayı kafasına koyan Sırp golcünün bir sezon daha takımda kalıp bedava gitmesini istemiyor. Bu yüzde yaz transfer sezonunda gelecek teklifler değerlendirecek. Dusan Vlahovic'in Juventus'tan ayrılmayı kesin olarak kafasına koyması Fenerbahçe'de büyük heyecan oluşturdu. Sarı-lacivertli yetkililerin hem Juventus hem de Vlahovic ile masaya oturduğu öne sürüldü. Sırp golcünün 15 milyon euro civarı bir maaş beklentisi var. 2021'de 33 Serie A golüyle Cristiano Ronaldo'dan sonra bir takvim yılında en çok gol atan oyuncu oldu.

19

Bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Vlahovic, 14 gol atıp 5 de asist yaparak 19 gole doğrudan katkı sağladı. Ocak 2022'de Juventus'a 83.5 milyon euro karşılığında gitti.

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