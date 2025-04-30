Fenerbahçe'ye Dusan Vlahovic sürprizi! Transferde dikkat çeken En-Nesyri detayı

Sabah'ın haberine göre sarı-lacivertliler, En-Nesyri'yi 30 milyon Euro karşılığında satmayı planlıyor. Bu gerçekleşirse, 10 milyon Euro'yu ya kulüp kasasından ya da sponsorluk anlaşmalarıyla karşılayarak Vlahovic'i alma planı var. Futbolcunun yıllık ücreti ise 12 milyon Euro.