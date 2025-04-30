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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Dusan Vlahovic sürprizi! Transferde dikkat çeken En-Nesyri detayı

Fenerbahçe'ye Dusan Vlahovic sürprizi! Transferde dikkat çeken En-Nesyri detayı

Fenerbahçe, Juventus'un bonservisini 50 milyon Euro olarak belirlediği 25 yaşındaki santrfor Dusan Vlahovic'in fiyatını 40'a düşürmeye çalışıyor. Öte yandan sarı lacivertlilerin Vlahovic operasyonunda yer alan En-Nesyri detayı dikkat çekiyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe spor haberleri (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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Fenerbahçe'ye Dusan Vlahovic sürprizi! Transferde dikkat çeken En-Nesyri detayı

Edin Dzeko'nun 39 yaşında olması nedeniyle Boşnak yıldızla sezon sonunda yeni sözleşme imzalamayacak olan Fenerbahçe, transfer listesinin ilk sırasına forvet hattını yazdı.

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Fenerbahçe'ye Dusan Vlahovic sürprizi! Transferde dikkat çeken En-Nesyri detayı

Öncelik, adı Galatasaray'la da anılan ve Sırbistan Milli Takımı forması da giyen Dusan Vlahovic'e verilecek.

Fenerbahçe'ye Dusan Vlahovic sürprizi! Transferde dikkat çeken En-Nesyri detayı

Juventus Teknik Direktörü İgor Tudor'un planlarında yer almadığı iddia edilen oyuncu için İtalyan kulübü, 50 milyon Euro bonservis bedeli belirlemiş durumda. İddialara göre; F.Bahçe ise 25 yaşındaki santrfor için 40 milyon Euro'yu ödemeye hazır.

Fenerbahçe'ye Dusan Vlahovic sürprizi! Transferde dikkat çeken En-Nesyri detayı

FASLI GOLCÜDEN BEKLENTİ 30 MİLYON EURO

Fenerbahçe, En-Nesyri'yi Vlahovic transferinde kullanmaya hazır. Sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon Euro gibi rekor bir bonservis bedeliyle alınan Faslı oyuncuya, özellikle Suudi Arabistan kulüplerinin büyük ilgisi sürüyor.

Fenerbahçe'ye Dusan Vlahovic sürprizi! Transferde dikkat çeken En-Nesyri detayı

Sabah'ın haberine göre sarı-lacivertliler, En-Nesyri'yi 30 milyon Euro karşılığında satmayı planlıyor. Bu gerçekleşirse, 10 milyon Euro'yu ya kulüp kasasından ya da sponsorluk anlaşmalarıyla karşılayarak Vlahovic'i alma planı var. Futbolcunun yıllık ücreti ise 12 milyon Euro.

Fenerbahçe'ye Dusan Vlahovic sürprizi! Transferde dikkat çeken En-Nesyri detayı

Bu arada son haftalarda suskun kalsa da En-Nesyri, F.Bahçe formasıyla 47 maçta 26 gol attı, 7 de asist yaptı.

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