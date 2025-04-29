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Haberler Fenerbahçe Kemal Danabaş: Bu normal değil!

Kemal Danabaş: Bu normal değil!

Kemal Danabaş, Fomget’in aldığı skorların gerçekçi olmadığını söyledi ve “Bu hayatın normal akışına da aykırı bir şey. Rakiplerimizin kaç gole ihtiyacı varsa, o kadar gol atıyorlar” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 06:50
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Kemal Danabaş: Bu normal değil!

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, geride bıraktığımız hafta Beylerbeyi'ni tek golle geçti. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk yarışındaki rakibi ABB Fomget ise Bornova'yı 12-1 yenerek averajla liderliğe yükseldi. Son haftaya Fomget'in lider girmesinin ardından Fenerbahçe yönetimi, Ankara ekibinin son iki maçıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na soruşturma başlatılması yönünde talepte bulundu.

KAÇ GOL İSTİYORSA ATIYORLAR

Konuyla ilgili açıklama yapan Fenerbahçeli yönetici Kemal Danabaş, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun gözleri önünde iki maçta 31 gol atıldı. Bu hayatın normal akışına da aykırı bir şey. Rakiplerimizin kaç gole ihtiyacı varsa, o kadar gol atıyorlar. Son 18 dakikada 6 gol atıldı. Bu da hiç normal değil. Rakip takım bu işleri güzel yapıyor. Golcüleri de çok iyi. Bol bol gol atıyorlar. Artık iş biraz zora girdi."

HAKLI GALİBİYETİMİZE İFTİRA ATILIYOR

ABB Fomget'teN Fenerbahçe'nin iddialarına şu şekilde yanıt geldi: "Haklı galibiyetlerimize atılan iftiralara cevabımız, sahadaki tertemiz mücadelemizdir. Kendi başarısızlıklarının üstünü iftiralarla kapatmaya çalışanlara cevabımız yine sahadadır."

F.BAHÇE'DEN DE 8 GOL YEMİŞTİK

Bornova Hitab Spor'un teknik direktörü Ali Alanç, bu müsabaka ile ilgili Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya yanıt verdi. Alanç, "Ben 2023'te Konak Belediyespor'un başındayken Fenerbahçe'ye 8-0 yenilmiştik, orada da soru işareti var mıydı? Bu açıklamalar kadın futbolunu

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