Fenerbahçe'de köklü değişim! Mourinho'nun raporu doğrultusunda yıldızlarla yollar ayrılıyor
Son dakika Fenerbahçe haberi | Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-1 mağlup ederek şampiyonluk umutlarını sürdüren Fenerbahçe, yeni sezonun hazırlıklarına da vakit kaybetmeden başladı. Kayserispor karşısında yaşanan sürpriz puan kaybıyla şampiyonluk yarışında yara alan sarı-lacivertlilerde, önemli adımlar atılmaya başlandı. Yönetim ve teknik ekip, takımın geleceğini şekillendirecek köklü değişiklikler için düğmeye bastı. İşte Fenerbahçe'de alınan kritik kararların detayları... (FB spor haberleri)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Başkan Ali Koç'un tam destek verdiği Mourinho'nun talepleri doğrultusunda, sportif direktör Mario Branco ve yönetim danışmanı Acun Ilıcalı ile birlikte ayrılacak oyuncular listesi şekillendiriliyor.
Yüksek maliyetli bazı isimlerle vedalaşılması gündemde.
Kadrodan gönderilmesi planlanan oyuncuların başında; Livakovic (2 milyon Euro), Djiku (1.7 milyon Euro), Osayi-Samuel (1.5 milyon Euro), Becao (1.8 milyon Euro), Kostic (2.5 milyon Euro), Tadic (4.2 milyon Euro), Dzeko (4.2 milyon Euro) ve En-Nesyri (4 milyon Euro) yer alıyor.
Bu operasyonla birlikte Fenerbahçe yönetimi yaklaşık 22 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulmayı hedefliyor.
Yeni sezonda daha az sayıda, ancak daha kaliteli ve yüksek profilli isimlerle yola devam edilmesi planlanıyor.
Kulüp, oluşturulacak mali kaynakla nokta atışı transferler yaparak daha dengeli bir maaş yapısı kurmayı amaçlıyor.
DİĞER