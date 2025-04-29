Fenerbahçe'de köklü değişim! Mourinho'nun raporu doğrultusunda yıldızlarla yollar ayrılıyor

Kadrodan gönderilmesi planlanan oyuncuların başında; Livakovic (2 milyon Euro), Djiku (1.7 milyon Euro), Osayi-Samuel (1.5 milyon Euro), Becao (1.8 milyon Euro), Kostic (2.5 milyon Euro), Tadic (4.2 milyon Euro), Dzeko (4.2 milyon Euro) ve En-Nesyri (4 milyon Euro) yer alıyor.