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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de köklü değişim! Mourinho'nun raporu doğrultusunda yıldızlarla yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de köklü değişim! Mourinho'nun raporu doğrultusunda yıldızlarla yollar ayrılıyor

Son dakika Fenerbahçe haberi | Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-1 mağlup ederek şampiyonluk umutlarını sürdüren Fenerbahçe, yeni sezonun hazırlıklarına da vakit kaybetmeden başladı. Kayserispor karşısında yaşanan sürpriz puan kaybıyla şampiyonluk yarışında yara alan sarı-lacivertlilerde, önemli adımlar atılmaya başlandı. Yönetim ve teknik ekip, takımın geleceğini şekillendirecek köklü değişiklikler için düğmeye bastı. İşte Fenerbahçe'de alınan kritik kararların detayları... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 09:49
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Fenerbahçe'de köklü değişim! Mourinho'nun raporu doğrultusunda yıldızlarla yollar ayrılıyor

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdüren Fenerbahçe, gelecek sezonun yapılanmasına şimdiden start verdi.

Fenerbahçe'de köklü değişim! Mourinho'nun raporu doğrultusunda yıldızlarla yollar ayrılıyor

Kayserispor karşısında yaşanan beklenmedik puan kaybıyla zirve yolunda yara alan sarı-lacivertlilerde, radikal kararlar alınmaya başlandı.

Fenerbahçe'de köklü değişim! Mourinho'nun raporu doğrultusunda yıldızlarla yollar ayrılıyor

Sabah'ta yer alan habere göre Teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam etme kararı alan Fenerbahçe'de, Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda kadroda geniş çaplı bir revizyon planlanıyor.

Fenerbahçe'de köklü değişim! Mourinho'nun raporu doğrultusunda yıldızlarla yollar ayrılıyor

Başkan Ali Koç'un tam destek verdiği Mourinho'nun talepleri doğrultusunda, sportif direktör Mario Branco ve yönetim danışmanı Acun Ilıcalı ile birlikte ayrılacak oyuncular listesi şekillendiriliyor.

Fenerbahçe'de köklü değişim! Mourinho'nun raporu doğrultusunda yıldızlarla yollar ayrılıyor

Yüksek maliyetli bazı isimlerle vedalaşılması gündemde.

Fenerbahçe'de köklü değişim! Mourinho'nun raporu doğrultusunda yıldızlarla yollar ayrılıyor

Kadrodan gönderilmesi planlanan oyuncuların başında; Livakovic (2 milyon Euro), Djiku (1.7 milyon Euro), Osayi-Samuel (1.5 milyon Euro), Becao (1.8 milyon Euro), Kostic (2.5 milyon Euro), Tadic (4.2 milyon Euro), Dzeko (4.2 milyon Euro) ve En-Nesyri (4 milyon Euro) yer alıyor.

Fenerbahçe'de köklü değişim! Mourinho'nun raporu doğrultusunda yıldızlarla yollar ayrılıyor

Bu operasyonla birlikte Fenerbahçe yönetimi yaklaşık 22 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de köklü değişim! Mourinho'nun raporu doğrultusunda yıldızlarla yollar ayrılıyor

Yeni sezonda daha az sayıda, ancak daha kaliteli ve yüksek profilli isimlerle yola devam edilmesi planlanıyor.

Fenerbahçe'de köklü değişim! Mourinho'nun raporu doğrultusunda yıldızlarla yollar ayrılıyor

Kulüp, oluşturulacak mali kaynakla nokta atışı transferler yaparak daha dengeli bir maaş yapısı kurmayı amaçlıyor.

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