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Haberler Fenerbahçe Kaptan golü hatırladı

Kaptan golü hatırladı

Kayserispor maçına yedek kulübesinde başlayan Edin Dzeko, cumartesi akşamı Gaziantep FK deplasmanında ise formayı En-Nesyri'den geri aldı. 11'de sahaya çıkan Boşnak yıldız, saha içindeki performansını bir de golle süsleyerek 3-1'lik galibiyetin baş mimarlarından oldu. Emektar oyuncu, bu sezon ligdeki gol sayısını böylece 13'e yükseltmeyi başardı. Dzeko, toplamda ise gol sayısını bu sezon 20'ye çıkardı. Dzeko, Antep deplasmanında attığı golün yanı sıra Youssef En-Nesyri'nin kazandığı penaltıda da ortayı yapan isimdi. Bu sezon Nesyri ile birlikte oynadığı karşılaşmalarda Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlayan 39 yaşındaki oyuncuyla sezon sonunda ise yollar ayrılacak. Dzeko, attığı 20 golün yanı sıra toplamda 8 de asist yaptı. Bu asistlerin 4'ü Süper Lig'de, 3'ü Avrupa Ligi'nde 1'i de Şampiyonlar Ligi elemerinde...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 06:50
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Kaptan golü hatırladı
Kayserispor maçına yedek kulübesinde başlayan Edin Dzeko, cumartesi akşamı Gaziantep FK deplasmanında ise formayı En-Nesyri'den geri aldı. 11'de sahaya çıkan Boşnak yıldız, saha içindeki performansını bir de golle süsleyerek 3-1'lik galibiyetin baş mimarlarından oldu. Emektar oyuncu, bu sezon ligdeki gol sayısını böylece 13'e yükseltmeyi başardı. Dzeko, toplamda ise gol sayısını bu sezon 20'ye çıkardı. Dzeko, Antep deplasmanında attığı golün yanı sıra Youssef En-Nesyri'nin kazandığı penaltıda da ortayı yapan isimdi. Bu sezon Nesyri ile birlikte oynadığı karşılaşmalarda Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlayan 39 yaşındaki oyuncuyla sezon sonunda ise yollar ayrılacak. Dzeko, attığı 20 golün yanı sıra toplamda 8 de asist yaptı. Bu asistlerin 4'ü Süper Lig'de, 3'ü Avrupa Ligi'nde 1'i de Şampiyonlar Ligi elemerinde...
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