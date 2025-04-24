TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Youssef En Nesyri kararı! 35 milyon Euro...

Fenerbahçe'de büyük umutlarla transfer edilen ancak son haftalarda formsuzluğu nedeniyle eleştirilen Faslı golcü Youssef En Nesyri ile önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertli Yönetimin sezon sonunda yıldız golcüyle yollarını ayırması bekleniyor.

Daha önce Sevilla'da forma giyen yıldız golcü ile ilgili İspanyol medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre En Nesyri ile Suudi Arabistan Ligi ekipleri yakından ilgileniyor. Suudi kulüplerin sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı ve resmi girişimlere başlayacağı öğrenildi.