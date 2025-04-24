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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Youssef En Nesyri kararı! 35 milyon Euro...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Youssef En Nesyri kararı! 35 milyon Euro...

Fenerbahçe yönetimi, son haftalardaki düşen performansı ile dikkat çeken Youssef En Nesyri ile ilgili kararını verdi. İşte Suudi Arabistan Ligi ekiplerinin de ilgisinin bulunduğu yıldız için belirlenen sezon sonu planı... | Son dakika Fenerbahçe spor haberleri (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Youssef En Nesyri kararı! 35 milyon Euro...

Fenerbahçe'de büyük umutlarla transfer edilen ancak son haftalarda formsuzluğu nedeniyle eleştirilen Faslı golcü Youssef En Nesyri ile önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertli Yönetimin sezon sonunda yıldız golcüyle yollarını ayırması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Youssef En Nesyri kararı! 35 milyon Euro...

Daha önce Sevilla'da forma giyen yıldız golcü ile ilgili İspanyol medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre En Nesyri ile Suudi Arabistan Ligi ekipleri yakından ilgileniyor. Suudi kulüplerin sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı ve resmi girişimlere başlayacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Youssef En Nesyri kararı! 35 milyon Euro...

Fenerbahçe'nin bu transferden beklentisi ise 35 milyon Euro. Takvim'de yer alan habere göre yönetim, bu parayı verecek kulübe Faslı yıldızı vermeye hazır.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Youssef En Nesyri kararı! 35 milyon Euro...

Geçtiğimiz yıl İspanyol ekibi Sevilla'dan 19.5 milyon Euro'ya transfer edilen En Nesyri'nin güncel piyasa değeri ise 24.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Youssef En Nesyri kararı! 35 milyon Euro...

Bu sezon 46 maçta forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, 26 gol atarken 6 da asist yaptı. Faslı golcü, 28 Süper Lig maçında 16 gol atarken 5 asist yaptı ve toplamda 21 gole katkıda bulundu.

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