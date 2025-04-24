TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Youssef En Nesyri kararı! 35 milyon Euro...
Fenerbahçe yönetimi, son haftalardaki düşen performansı ile dikkat çeken Youssef En Nesyri ile ilgili kararını verdi. İşte Suudi Arabistan Ligi ekiplerinin de ilgisinin bulunduğu yıldız için belirlenen sezon sonu planı... | Son dakika Fenerbahçe spor haberleri (FB transfer haberi)
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Geçtiğimiz yıl İspanyol ekibi Sevilla'dan 19.5 milyon Euro'ya transfer edilen En Nesyri'nin güncel piyasa değeri ise 24.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Bu sezon 46 maçta forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, 26 gol atarken 6 da asist yaptı. Faslı golcü, 28 Süper Lig maçında 16 gol atarken 5 asist yaptı ve toplamda 21 gole katkıda bulundu.
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