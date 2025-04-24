FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Bellona Kayserispor karşısında alınan 3-3'lük beraberlik sonrası Jose Mourinho ile ilgili ayrılık iddiaları güçlenmeye başladı. Alman basını, tecrübeli çalıştırıcıya talip olan sürpriz takımı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Mourinho'nun sarı-lacivertli kulüpteki geleceği merak konusu olurken, dünyaca ünlü teknik direktörle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Alman basını, İngiltere Championship'te mücadele eden ve Premier Lig'e yükselmesi kesinleşen Leeds United'ın Jose Mourinho'yu takımın başına getirmek istediğini yazdı.
Bild kaynaklı haberde, Leeds'te yeni sezon öncesi Daniel Farke ile yola devam edip etmeme konusunda tereddütlerin olduğu ve Portekizli çalıştırıcının adaylar arasında yer aldığı yazıldı.
Haberde Jose Mourinho'nun dışında Andoni Irola'nın da listede olduğu belirtildi.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden ve 1 yıl da opsiyonu bulunan deneyimli çalıştırıcı, sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 50 maçta 2.10 puan ortalaması tutturdu.
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