FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Mourinho'nun sarı-lacivertli kulüpteki geleceği merak konusu olurken, dünyaca ünlü teknik direktörle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Alman basını, İngiltere Championship'te mücadele eden ve Premier Lig'e yükselmesi kesinleşen Leeds United'ın Jose Mourinho'yu takımın başına getirmek istediğini yazdı.