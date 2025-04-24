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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Bellona Kayserispor karşısında alınan 3-3'lük beraberlik sonrası Jose Mourinho ile ilgili ayrılık iddiaları güçlenmeye başladı. Alman basını, tecrübeli çalıştırıcıya talip olan sürpriz takımı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 11:01
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MERT KILIÇ
FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Ülker Stadı'nda Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de eleştiri okları teknik direktör Jose Mourinho'ya çevrildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray derbisi sonrası üçlü savunma sistemini bozan ve dörtlü savunmaya geçen Portekizli çalıştırıcı, Net Global Sivasspor, Trabzonspor ve Bellona Kayserispor maçlarında oynanan kötü futbol nedeniyle tepki topladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'nin kötü gidişat sonrası sezonun sona ermesinin ardından 62 yaşındaki çalıştırıcıyla yollarını ayıracağı öne sürüldü.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Mourinho'nun sarı-lacivertli kulüpteki geleceği merak konusu olurken, dünyaca ünlü teknik direktörle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Alman basını, İngiltere Championship'te mücadele eden ve Premier Lig'e yükselmesi kesinleşen Leeds United'ın Jose Mourinho'yu takımın başına getirmek istediğini yazdı.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Bild kaynaklı haberde, Leeds'te yeni sezon öncesi Daniel Farke ile yola devam edip etmeme konusunda tereddütlerin olduğu ve Portekizli çalıştırıcının adaylar arasında yer aldığı yazıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Haberde Jose Mourinho'nun dışında Andoni Irola'nın da listede olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden ve 1 yıl da opsiyonu bulunan deneyimli çalıştırıcı, sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 50 maçta 2.10 puan ortalaması tutturdu.

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