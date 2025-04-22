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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Jose Mourinho direksiyonu devredecek! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları

Jose Mourinho direksiyonu devredecek! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları

Fenerbahçe yönetimi, Bellona Kayserispor beraberliğinin ardından flaş bir karar aldı. Şampiyonluk yarışından kopmak üzere olan sarı lacivertliler, rotasını gelecek sezona çevirdi. Jose Mourinho'nun takımdan ayrılması durumunda teknik direktörlük koltuğuna oturtmak istedikleri isimler arasında Carlo Ancelotti dikkat çekti. İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 06:50
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Jose Mourinho direksiyonu devredecek! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları

Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de artık Mourinho'ya güven kalmadı.

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Jose Mourinho direksiyonu devredecek! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları

Tüm kredisi tükenen Portekizli hocaya taraftarlardan büyük tepki var.

Jose Mourinho direksiyonu devredecek! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları

Mourinho ile yola devam edilip edilmeyeceği ise sezon sonunda belli olacak. Ancak ayrılık ihtimaline karşı şimdiden dört hoca adayı üzerinde durulmaya başlandı.

Jose Mourinho direksiyonu devredecek! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları

Sızan bilgilere göre bu isimlerin dördü de İtalyan.

Jose Mourinho direksiyonu devredecek! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları

Real Madrid'den ayrılacak olan Carlo Ancelotti, Juventus'ta yıllarca kupalara ambargo koyan Massimiliano Allegri öncelikli durumda.

Jose Mourinho direksiyonu devredecek! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları

Ayrıca tecrübe abidesi Maurizo Sarri ve milli takımımızın hocası Vincenzo Montella da gündemde.

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