Jose Mourinho direksiyonu devredecek! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları
Fenerbahçe yönetimi, Bellona Kayserispor beraberliğinin ardından flaş bir karar aldı. Şampiyonluk yarışından kopmak üzere olan sarı lacivertliler, rotasını gelecek sezona çevirdi. Jose Mourinho'nun takımdan ayrılması durumunda teknik direktörlük koltuğuna oturtmak istedikleri isimler arasında Carlo Ancelotti dikkat çekti. İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Sızan bilgilere göre bu isimlerin dördü de İtalyan.
Real Madrid'den ayrılacak olan Carlo Ancelotti, Juventus'ta yıllarca kupalara ambargo koyan Massimiliano Allegri öncelikli durumda.
Ayrıca tecrübe abidesi Maurizo Sarri ve milli takımımızın hocası Vincenzo Montella da gündemde.
Yerli olarak ise Sergen Yalçın konuşuluyor.
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