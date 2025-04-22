Fenerbahçeli yıldıza tepkiler çığ gibi! Maç sonrası taraftardan sosyal medyada sert eleştiri

Takvim'in haberine göre taraftarlar, sosyal medyadaki yorumlarda Diego Carlos'u adeta yerden yere vurdu.

Sarı lacivertlilerin Aston Villa'dan 11.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Diego Carlos, Kanarya'da şu ana kadar 4 maçta süre aldı.