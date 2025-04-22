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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli yıldıza tepkiler çığ gibi! Maç sonrası taraftardan sosyal medyada sert eleştiri

Fenerbahçeli yıldıza tepkiler çığ gibi! Maç sonrası taraftardan sosyal medyada sert eleştiri

Son dakika Fenerbahçe haberi | Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de yaşanan puan kaybı büyük hayal kırıklığı yarattı. Şampiyonluk yarışında kritik bir virajda iki puan bırakan sarı lacivertlilerde taraftarların maç sonrası sosyal medyada özellikle bir futbolcuya yönelik tepkileri dikkat çekti. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 12:19
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Fenerbahçeli yıldıza tepkiler çığ gibi! Maç sonrası taraftardan sosyal medyada sert eleştiri

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında evinde Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı.

Fenerbahçeli yıldıza tepkiler çığ gibi! Maç sonrası taraftardan sosyal medyada sert eleştiri

Sarı lacivertliler aldığı sonuçla şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşadı.

Fenerbahçeli yıldıza tepkiler çığ gibi! Maç sonrası taraftardan sosyal medyada sert eleştiri

Öte yandan Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Brezilyalı Diego Carlos, Bellona Kayserispor maçının ilk 11'inde yer aldı.

Fenerbahçeli yıldıza tepkiler çığ gibi! Maç sonrası taraftardan sosyal medyada sert eleştiri

Brezilyalı futbolcu, 54. dakikada oyundan çıktığı sırada taraftarların tepkisine maruz kaldı.

Fenerbahçeli yıldıza tepkiler çığ gibi! Maç sonrası taraftardan sosyal medyada sert eleştiri

Takvim'in haberine göre taraftarlar, sosyal medyadaki yorumlarda Diego Carlos'u adeta yerden yere vurdu.

Fenerbahçeli yıldıza tepkiler çığ gibi! Maç sonrası taraftardan sosyal medyada sert eleştiri

Sarı lacivertlilerin Aston Villa'dan 11.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Diego Carlos, Kanarya'da şu ana kadar 4 maçta süre aldı.

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