Fenerbahçeli yıldıza tepkiler çığ gibi! Maç sonrası taraftardan sosyal medyada sert eleştiri
Son dakika Fenerbahçe haberi | Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de yaşanan puan kaybı büyük hayal kırıklığı yarattı. Şampiyonluk yarışında kritik bir virajda iki puan bırakan sarı lacivertlilerde taraftarların maç sonrası sosyal medyada özellikle bir futbolcuya yönelik tepkileri dikkat çekti. İşte detaylar… (FB spor haberleri)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Brezilyalı futbolcu, 54. dakikada oyundan çıktığı sırada taraftarların tepkisine maruz kaldı.
Takvim'in haberine göre taraftarlar, sosyal medyadaki yorumlarda Diego Carlos'u adeta yerden yere vurdu.
Sarı lacivertlilerin Aston Villa'dan 11.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Diego Carlos, Kanarya'da şu ana kadar 4 maçta süre aldı.
3.5 yıllık maaşı 22.5 milyon Euro olan Diego Carlos'un bonservisiyle birlikte Fenerbahçe'ye maliyeti 24 milyon Euro'yu buluyor.
DİĞER