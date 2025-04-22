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Fatura Mourinho'ya

Jose Mourinho önderliğinde tarihinin en pahalı kadrosuyla sezona başlayan Fenerbahçe'de Kayserispor beraberliği sonrasında yine gerilim başladı. Yaşanan kaybın ardından son 6 hafta kala liderin 5 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerde bu başarısızlığın faturası Portekizli teknik adama kesildi. Taraftarlar, Mourinho'nun istifa etmesi için sosyal medyada hashtag açtı. Camianın önde gelen isimleri de başkan Ali Koç'a seslenip, sezon sonunda Jose'yle yolların ayrılması gerektiğini vurguladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 06:50
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Fatura Mourinho'ya

Jose Mourinho önderliğinde tarihinin en pahalı kadrosuyla sezona başlayan Fenerbahçe'de Kayserispor beraberliği sonrasında yine gerilim başladı. Yaşanan kaybın ardından son 6 hafta kala liderin 5 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerde bu başarısızlığın faturası Portekizli teknik adama kesildi. Taraftarlar, Mourinho'nun istifa etmesi için sosyal medyada hashtag açtı. Camianın önde gelen isimleri de başkan Ali Koç'a seslenip, sezon sonunda Jose'yle yolların ayrılması gerektiğini vurguladı.

TARAFTARI ÇILDIRTTI

İşlerin bu noktaya gelmesinin ana nedeni; iç sahada oynadığı son 3 maçın ikisini Fenerbahçe'nin kazanamaması... Portekizli teknik adamın, kadro tercihi, oynattığı oyun ve yaptığı değişiklikler, ağır dille eleştirildi. Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kalınmasının baş sorumlusu olarak Mourinho gösteriliyor ve Portekizli hedef tahtasındaki ilk isim. Özellikle Mourinho'nun ilk 5 sıradaki rakiplerine karşısı galibiyet alamaması ve Galatasaray'a karşı oynanan 3 maçı da kazanamaması taraftarı çıldırtmış durumda.

KOÇ'LA ARASI AÇILDI

Başkan Ali Koç'un Jorge Jesus'la yaşadığı sıkıntının bir benzerini şimdi de Jose Mourinho'yla yaşadığı ve ikilinin arasında soğuk rüzgarlar estiği iddia edildi.

TOTTENHAM VE PORTEKİZ TALİP

Devre arasında West Ham, Wolverhampton ve Nottingham Forest'ın istediği Jose Mourinho'ya yine talipler çıktı. Portekiz basını, tecrübeli teknik adamın milli takımın başına geçebileceğini duyurdu. İngiliz medyası ise; Tottenham'ın Jose'yi tekrardan takımın başına getirmek istediğini iddia etti.

SON ADAY GLASGOW RANGERS

Team Talk, Glasgow Rangers'ın Barry Ferguson ile sezonu tamamlayacağını ve yeni sezonda takımın başına başka bir ismi getirmek istediğini yazdı. Haberde; 62 yaşındaki Jose Mourinho'nun en büyük adaylardan biri olduğu öne sürüldü.

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