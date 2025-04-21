CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den savunmaya Brezilyalı takviye! Genç stoper gündemde

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den savunmaya Brezilyalı takviye! Genç stoper gündemde

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Süper Lig'de şampiyonluk yarışında önemli puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başladı. Savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli ekip, Brezilya'nın Vasco da Gama takımında forma giyen genç stoper Lucas Freitas'ı transfer listesine aldı. İşte transfer gelişmesinin ayrıntıları… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 11:37
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe’den savunmaya Brezilyalı takviye! Genç stoper gündemde

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında kritik puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe, yeni sezonun kadro planlamasına hız verdi.

Fenerbahçe’den savunmaya Brezilyalı takviye! Genç stoper gündemde

Sarı-lacivertliler, savunma hattına takviye yapmak için Brezilya'da arayışlarını sürdürüyor.

Fenerbahçe’den savunmaya Brezilyalı takviye! Genç stoper gündemde

Bu kapsamda radarlarına giren isim Vasco da Gama forması giyen Lucas Freitas oldu.

Fenerbahçe’den savunmaya Brezilyalı takviye! Genç stoper gündemde

Brezilya basınından Globo'nun haberine göre; Fenerbahçe, 24 yaşındaki Brezilyalı stoperi uzun süredir takip ediyor.

Fenerbahçe’den savunmaya Brezilyalı takviye! Genç stoper gündemde

Genç oyuncunun geçtiğimiz sezon Juventude'deki performansından oldukça etkilenen sarı-lacivertliler, bu sezon Vasco formasıyla gösterdiği gelişimi de yakından izliyor.

Fenerbahçe’den savunmaya Brezilyalı takviye! Genç stoper gündemde

MARACANA'DA YAKIN TAKİP

Fenerbahçe'nin scout ekibi, geçtiğimiz gece Maracana Stadı'nda oynanan Vasco - Flamengo karşılaşmasında Lucas Freitas'ı tribünden canlı olarak izledi.

Fenerbahçe’den savunmaya Brezilyalı takviye! Genç stoper gündemde

Genç savunmacının performansı, kulüp yetkililerinden tam not aldı.

Fenerbahçe’den savunmaya Brezilyalı takviye! Genç stoper gündemde

Hatta oyuncunun menajerine kısa süre içinde resmi teklif yapılacağı bilgisi de iletildi.

Fenerbahçe’den savunmaya Brezilyalı takviye! Genç stoper gündemde

ÇOK YÖNLÜ OYUNCU PROFİLİ

Ocak ayında Palmeiras'tan Vasco'ya bedelsiz olarak katılan solak stoper, gerektiğinde sol bekte de görev yapabiliyor.

Fenerbahçe’den savunmaya Brezilyalı takviye! Genç stoper gündemde

1.84 boyundaki Freitas, özellikle savunmadan top çıkarma becerisi ve süratiyle dikkat çekiyor.

Fenerbahçe’den savunmaya Brezilyalı takviye! Genç stoper gündemde

Ayrıca Portekiz pasaportuna sahip olması, Avrupa piyasasında da avantaj sağlıyor.

Fenerbahçe’den savunmaya Brezilyalı takviye! Genç stoper gündemde

SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR

Lucas Freitas'ın Vasco da Gama ile olan sözleşmesi Aralık 2027'ye kadar devam ediyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Parma-Juventus maçı ne zaman? Parma-Juventus maçı ne zaman? 11:08
A. Efes, Panathinaikos'a konuk olacak A. Efes, Panathinaikos'a konuk olacak 11:03
Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması! Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması! 11:01
Genoa-Lazio maçı ne zaman? Genoa-Lazio maçı ne zaman? 10:45
NBA'de ödül adayları belli oldu NBA'de ödül adayları belli oldu 10:35
Alperen'in 26 sayısı yetmedi Alperen'in 26 sayısı yetmedi 10:34
Daha Eski
Yapay zekadan şampiyonluk tahmini! Yapay zekadan şampiyonluk tahmini! 10:32
Cagliari-Fiorentina maçı ne zaman? Cagliari-Fiorentina maçı ne zaman? 10:17
Torino-Udinese maçı ne zaman? Torino-Udinese maçı ne zaman? 10:02
Aslan'dan Fener'e yılın çalımı! Devler Ligi faktörü Aslan'dan Fener'e yılın çalımı! Devler Ligi faktörü 09:54
Sadettin Saran’dan başkanlık sinyali! Sadettin Saran’dan başkanlık sinyali! 09:52
BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 21 Nisan BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 21 Nisan 09:51