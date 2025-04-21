TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den savunmaya Brezilyalı takviye! Genç stoper gündemde
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Süper Lig'de şampiyonluk yarışında önemli puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başladı. Savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli ekip, Brezilya'nın Vasco da Gama takımında forma giyen genç stoper Lucas Freitas'ı transfer listesine aldı. İşte transfer gelişmesinin ayrıntıları… (FB spor haberleri)
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Brezilya basınından Globo'nun haberine göre; Fenerbahçe, 24 yaşındaki Brezilyalı stoperi uzun süredir takip ediyor.
Genç oyuncunun geçtiğimiz sezon Juventude'deki performansından oldukça etkilenen sarı-lacivertliler, bu sezon Vasco formasıyla gösterdiği gelişimi de yakından izliyor.
MARACANA'DA YAKIN TAKİP
Fenerbahçe'nin scout ekibi, geçtiğimiz gece Maracana Stadı'nda oynanan Vasco - Flamengo karşılaşmasında Lucas Freitas'ı tribünden canlı olarak izledi.
Genç savunmacının performansı, kulüp yetkililerinden tam not aldı.
Hatta oyuncunun menajerine kısa süre içinde resmi teklif yapılacağı bilgisi de iletildi.
ÇOK YÖNLÜ OYUNCU PROFİLİ
Ocak ayında Palmeiras'tan Vasco'ya bedelsiz olarak katılan solak stoper, gerektiğinde sol bekte de görev yapabiliyor.
1.84 boyundaki Freitas, özellikle savunmadan top çıkarma becerisi ve süratiyle dikkat çekiyor.
Ayrıca Portekiz pasaportuna sahip olması, Avrupa piyasasında da avantaj sağlıyor.
SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR
Lucas Freitas'ın Vasco da Gama ile olan sözleşmesi Aralık 2027'ye kadar devam ediyor.
Fenerbahçe, genç ve potansiyeli yüksek oyuncuyu kadrosuna katarak hem savunma hattını güçlendirmeyi hem de uzun vadeli bir yatırım yapmayı hedefliyor.
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