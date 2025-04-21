Ahmet Çakar'dan flaş Fenerbahçe değerlendirmesi: Mourinho şov yapadursun...
Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe ile Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan mücadele 3-3'lük skorla sonuçlandı. Bu maç sonrası, Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da karşılaşmayı çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte detaylar… (FB spor haberleri)
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"İlk golde Ramazan'ı kaçırıyorlar, Livakovic'in bacağının arasından bırakıveriyor. Kayseri'nin attığı ikinci gol komedi. Szymanski'nin hatası Gökhan'ın neredeyse 50 metre getirdiği top, yaptığı orta ve sonrası felaket."
"Fenerbahçe ceza sahası içinde sadece golü atan Kayserili Nazon var. Kafayı Livakovic'in üstüne vuruyor, o da yememesi gereken topu, kendi ağlarında gördü."
"Fenerbahçe VAR yardımıyla gelen kararla 3. golü buldu ama uzatma dakikalarında manasız bir kafa golü yiyip, geceye veda etti."
"Söylenecek çok şey var. Baş suçlu Mourinho. Maximin dışında fazla bir şey yapan oyuncu yok ve çantada keklik sandığımız maç elden kaçıveriyor."
"Yazık günah bu taraftara. Hakem Oğuzhan Çakır için 3-4 kritik pozisyon var. İlk yarıda Skriniar 'Çekildim' dedi. Penaltı istedi ama böyle basit penaltı olmaz."
"İkinci yarıda Dzeko'nun şutunda da Kayserisporlu oyuncunun kolu açık ama top pazusuna çarpıyor. VAR yardımı ile gelen karar mutlak penaltı. Skriniar vurduğunda el açık ve penaltı.
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