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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Ahmet Çakar'dan flaş Fenerbahçe değerlendirmesi: Mourinho şov yapadursun...

Ahmet Çakar'dan flaş Fenerbahçe değerlendirmesi: Mourinho şov yapadursun...

Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe ile Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan mücadele 3-3'lük skorla sonuçlandı. Bu maç sonrası, Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da karşılaşmayı çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 09:41
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Ahmet Çakar'dan flaş Fenerbahçe değerlendirmesi: Mourinho şov yapadursun...

"Herkes adam olur Fener adam olmaz" demiş atalarımız."

Ahmet Çakar'dan flaş Fenerbahçe değerlendirmesi: Mourinho şov yapadursun...

"Kayserispor 9 kişi eksik geldi, Fenerbahçe'ye Kadıköy'de tam 3 gol attı. Sözüm ona dünyanın en büyük hocası Mourinho, kenarda şov yapadursun, belki de dün gece şampiyonluk gitti."

Ahmet Çakar'dan flaş Fenerbahçe değerlendirmesi: Mourinho şov yapadursun...

"Yenen gollere bakıyoruz; Kayserispor bu golleri Kayseri amatör liginde bir köy takımına bile atamaz."

Ahmet Çakar'dan flaş Fenerbahçe değerlendirmesi: Mourinho şov yapadursun...

"İlk golde Ramazan'ı kaçırıyorlar, Livakovic'in bacağının arasından bırakıveriyor. Kayseri'nin attığı ikinci gol komedi. Szymanski'nin hatası Gökhan'ın neredeyse 50 metre getirdiği top, yaptığı orta ve sonrası felaket."

Ahmet Çakar'dan flaş Fenerbahçe değerlendirmesi: Mourinho şov yapadursun...

"Fenerbahçe ceza sahası içinde sadece golü atan Kayserili Nazon var. Kafayı Livakovic'in üstüne vuruyor, o da yememesi gereken topu, kendi ağlarında gördü."

Ahmet Çakar'dan flaş Fenerbahçe değerlendirmesi: Mourinho şov yapadursun...

"Fenerbahçe VAR yardımıyla gelen kararla 3. golü buldu ama uzatma dakikalarında manasız bir kafa golü yiyip, geceye veda etti."

Ahmet Çakar'dan flaş Fenerbahçe değerlendirmesi: Mourinho şov yapadursun...

"Söylenecek çok şey var. Baş suçlu Mourinho. Maximin dışında fazla bir şey yapan oyuncu yok ve çantada keklik sandığımız maç elden kaçıveriyor."

Ahmet Çakar'dan flaş Fenerbahçe değerlendirmesi: Mourinho şov yapadursun...

"Yazık günah bu taraftara. Hakem Oğuzhan Çakır için 3-4 kritik pozisyon var. İlk yarıda Skriniar 'Çekildim' dedi. Penaltı istedi ama böyle basit penaltı olmaz."

Ahmet Çakar'dan flaş Fenerbahçe değerlendirmesi: Mourinho şov yapadursun...

"İkinci yarıda Dzeko'nun şutunda da Kayserisporlu oyuncunun kolu açık ama top pazusuna çarpıyor. VAR yardımı ile gelen karar mutlak penaltı. Skriniar vurduğunda el açık ve penaltı.

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