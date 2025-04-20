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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Premier Lig ekibi Oğuz Aydın için Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe o rakamın aşağısına düşmeyecek

TRANSFER HABERLERİ | Premier Lig ekibi Oğuz Aydın için Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe o rakamın aşağısına düşmeyecek

Fenerbahçe'ye sezon başında Corendon Alanyaspor'dan katılan ve gösterdiği performansla takımın yıldızlarından biri olan Oğuz Aydın'ın ismi transferde Avrupa kulüpleriyle birlikte anılmaya devam ediyor. Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden o takımın milli futbolcuyu o maçta izlemek için Kadıköy'e geleceği öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 10:55
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TRANSFER HABERLERİ | Premier Lig ekibi Oğuz Aydın için Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe o rakamın aşağısına düşmeyecek

Trendyol Süper Lig'de an itibarıyla 2. sırada yer alan ve şampiyonluk iddasını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları da başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Premier Lig ekibi Oğuz Aydın için Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe o rakamın aşağısına düşmeyecek

Sarı-lacivertlilere sezon başında Corendon Alanyaspor'dan 6 milyon euroluk bonservisle katılan ve gösterdiği performansla takımın yıldız isimlerinden biri olan Oğuz Aydın, Avrupa kulüplerinin transfer gündeminde yer almaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Premier Lig ekibi Oğuz Aydın için Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe o rakamın aşağısına düşmeyecek

Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden o takımın milli futbolcuyu yakından takip ettiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Premier Lig ekibi Oğuz Aydın için Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe o rakamın aşağısına düşmeyecek

EVERTON OĞUZ'U İZLEYECEK!

İngiliz ekibi Everton'da yetkililerin 24 yaşındaki futbolcu için daha detaylı bilgiler istediği öne sürülüyor. Bu doğrultuda Everton'da Oğuz Aydın için rapor tutulması görüşü hakim.

TRANSFER HABERLERİ | Premier Lig ekibi Oğuz Aydın için Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe o rakamın aşağısına düşmeyecek

Takvim'de yer alan haberde, Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bellona Kayserispor ile oynayacağı maçı Everton scout ekibinin de analiz edeceği yazıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Premier Lig ekibi Oğuz Aydın için Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe o rakamın aşağısına düşmeyecek

Analizin olumlu olması halinde Everton'ın sezon sonunda sarı-lacivertli ekibin kapısını çalacağı iddia edildi.

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