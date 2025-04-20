TRANSFER HABERLERİ | Premier Lig ekibi Oğuz Aydın için Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe o rakamın aşağısına düşmeyecek
Fenerbahçe'ye sezon başında Corendon Alanyaspor'dan katılan ve gösterdiği performansla takımın yıldızlarından biri olan Oğuz Aydın'ın ismi transferde Avrupa kulüpleriyle birlikte anılmaya devam ediyor. Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden o takımın milli futbolcuyu o maçta izlemek için Kadıköy'e geleceği öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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EVERTON OĞUZ'U İZLEYECEK!
İngiliz ekibi Everton'da yetkililerin 24 yaşındaki futbolcu için daha detaylı bilgiler istediği öne sürülüyor. Bu doğrultuda Everton'da Oğuz Aydın için rapor tutulması görüşü hakim.
Takvim'de yer alan haberde, Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bellona Kayserispor ile oynayacağı maçı Everton scout ekibinin de analiz edeceği yazıldı.
Analizin olumlu olması halinde Everton'ın sezon sonunda sarı-lacivertli ekibin kapısını çalacağı iddia edildi.
Fenerbahçe'nin sezon sonunda Oğuz Aydın için bonservis beklentisinin en az 20 milyon Euro olduğu kaydediliyor.
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