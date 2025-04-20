TRANSFER HABERLERİ | Premier Lig ekibi Oğuz Aydın için Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe o rakamın aşağısına düşmeyecek

Trendyol Süper Lig'de an itibarıyla 2. sırada yer alan ve şampiyonluk iddasını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları da başladı.

Sarı-lacivertlilere sezon başında Corendon Alanyaspor'dan 6 milyon euroluk bonservisle katılan ve gösterdiği performansla takımın yıldız isimlerinden biri olan Oğuz Aydın, Avrupa kulüplerinin transfer gündeminde yer almaya devam ediyor.