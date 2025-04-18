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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Mourinho'dan onay çıktı

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Mourinho'dan onay çıktı

Gelecek sezonun kadro planlamasını yapan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Forvet hattına takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler Edin Dzeko'nun ayrılma ihtimaline karşılık sürpriz bir ismi gündemine aldı. Kanarya dünyaca ünlü forveti kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 16:33
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Mourinho'dan onay çıktı

Fenerbahçe'ye gelecek sezon yıldız yağmuru yağacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Mourinho'dan onay çıktı

Kanarya, teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda önemli isimlerin peşine düştü.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Mourinho'dan onay çıktı

Yeni Asır'da yer alan habere göre; yönetim, Edin Dzeko'nun yerine Sırp golcüleri liste başına yerleştirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Mourinho'dan onay çıktı

Önceliği Juventus'tan Dusan Vlahovic'e veren Fenerbahçe'nin, alternatif olarak Al Hilal'den Aleksandar Mitrovic'le ilgilendiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Mourinho'dan onay çıktı

BU SEZON 28 MAÇA ÇIKTI!

Sırp futbolcu bu sezon toplam 28 karşılaşmada forma giydi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Mourinho'dan onay çıktı

Mitrovic bu maçlarda toplam 22 gol ve 4 asistle oynadı.

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