TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Mourinho'dan onay çıktı
Gelecek sezonun kadro planlamasını yapan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Forvet hattına takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler Edin Dzeko'nun ayrılma ihtimaline karşılık sürpriz bir ismi gündemine aldı. Kanarya dünyaca ünlü forveti kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Önceliği Juventus'tan Dusan Vlahovic'e veren Fenerbahçe'nin, alternatif olarak Al Hilal'den Aleksandar Mitrovic'le ilgilendiği belirtildi.
BU SEZON 28 MAÇA ÇIKTI!
Sırp futbolcu bu sezon toplam 28 karşılaşmada forma giydi.
Mitrovic bu maçlarda toplam 22 gol ve 4 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olan Mitrovic'in, kulübüyle olan kontratı 2026'da bitecek.
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