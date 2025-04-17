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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Thomas Müller imzayı atıyor! Fenerbahçe...

TRANSFER HABERİ - Thomas Müller imzayı atıyor! Fenerbahçe...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin adı Bayern Münih'ten ayrılacağını açıklayan Thomas Müller ile anılıyordu. Alman yıldız, yeni takımıyla sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 15:37
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TRANSFER HABERİ - Thomas Müller imzayı atıyor! Fenerbahçe...

Bayern Münih'te Thomas Müller dönemi sona eriyor.

TRANSFER HABERİ - Thomas Müller imzayı atıyor! Fenerbahçe...

35 yaşındaki futbolcu, altyapısından yetiştiği Bayern Münih'e sezon sonunda veda ediyor.

TRANSFER HABERİ - Thomas Müller imzayı atıyor! Fenerbahçe...

Bayern Münih'ten ayrılacak olan ve adı Fenerbahçe'yle de anılan Thomas Müller'in yeni adresi şekilleniyor.

TRANSFER HABERİ - Thomas Müller imzayı atıyor! Fenerbahçe...

LA GALAXY'YE GİDİYOR

NTV Spor'da yer alan habere göre, Müller'in MLS ekiplerinden LA Galaxy ile büyük oranda anlaştığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Thomas Müller imzayı atıyor! Fenerbahçe...

Thomas Müller, bu sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 35 maçta 6 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Thomas Müller imzayı atıyor! Fenerbahçe...

35 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 6 milyon Euro.

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