TRANSFER HABERİ - Thomas Müller imzayı atıyor! Fenerbahçe...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin adı Bayern Münih'ten ayrılacağını açıklayan Thomas Müller ile anılıyordu. Alman yıldız, yeni takımıyla sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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LA GALAXY'YE GİDİYOR
NTV Spor'da yer alan habere göre, Müller'in MLS ekiplerinden LA Galaxy ile büyük oranda anlaştığı ifade edildi.
Thomas Müller, bu sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 35 maçta 6 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
35 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 6 milyon Euro.
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