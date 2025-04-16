TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Osimhen operasyonu! Yakın arkadaşı açıkladı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Victor Osimhen, gündem olmaya devam ediyor. Nijeryalı yıldızın yakın arkadaşı olan gazeteci Buchi Laba, Fenerbahçe'nin Osimhen'e teklif yaptığını açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 13:02 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 13:02
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sarı-kırmızılı forma altında etkileyici bir performans sergileyen 26 yaşındaki golcü, Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Osimhen'in adı Manchester United, Arsenal, Chelsea, Juventus ve PSG gibi birçok dev kulüple anılıyor.
Öte yandan Galatasaray da yıldız futbolcunun bonservisini almak için girişimlerini sürdürüyor.
Victor Osimhen'in sarı-kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken, Nijeryalı yıldızla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.
Osimhen'in yakın arkadaşı Buchi Laba, Fenerbahçe'nin yıldız forvete teklif yaptığını açıkladı.
"FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ HEMEN REDDEDİLDİ"
Laba, "Fenerbahçe, Osimhen'i ikna etmek için üst düzey bir menajerle iletişime geçti ancak teklif hemen reddedildi. Bu mümkün değil. Osimhen'e ilgi duyan daha büyük ve daha iyi kulüpler var ve Victor sezon sonunda ne yapacağına karar verecek. ifadelerini kullandı.
"GALATASARAY OSIMHEN'İN SERBEST KALMA BEDELİNİ KARŞILAYABİLİR"
Nijeryalı gazeteci Galatasaray'ın Victor Osimhen'in bonservisini almak istediğini belirterek, "Galatasaray, Osimhen'in serbest kalma maddesini ödemek istiyor ve bunu yapabilirler. Sadece Victor'un evet demesini, transferi kalıcı olarak kabul etmesini bekliyorlar. Galatasaray gibi diğer kulüpler de Osimhen'in cevabını bekliyor. Ancak uluslararası spor basını, Osimhen'in Galatasaray'da kalma olasılığını küçümseme eğiliminde." yorumunu yaptı.
Laba, Suudi Arabistan'dan gelen yöneticilerle görüşmeler yapıldığını ise yalanladı.
DİĞER