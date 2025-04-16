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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Osimhen operasyonu! Yakın arkadaşı açıkladı

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Osimhen operasyonu! Yakın arkadaşı açıkladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Victor Osimhen, gündem olmaya devam ediyor. Nijeryalı yıldızın yakın arkadaşı olan gazeteci Buchi Laba, Fenerbahçe'nin Osimhen'e teklif yaptığını açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 13:02 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 13:02
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Osimhen operasyonu! Yakın arkadaşı açıkladı

Ligin bitmesine 7 maç kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle çok konuşuldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Osimhen operasyonu! Yakın arkadaşı açıkladı

Sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferiyse açık ara Victor Osimhen oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Osimhen operasyonu! Yakın arkadaşı açıkladı

Cimbom, Napoli'nin kadro dışı bıraktığı Nijeryalı santrforu sezon sonuna kadar kiraladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Osimhen operasyonu! Yakın arkadaşı açıkladı

Sarı-kırmızılı forma altında etkileyici bir performans sergileyen 26 yaşındaki golcü, Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Osimhen operasyonu! Yakın arkadaşı açıkladı

Osimhen'in adı Manchester United, Arsenal, Chelsea, Juventus ve PSG gibi birçok dev kulüple anılıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Osimhen operasyonu! Yakın arkadaşı açıkladı

Öte yandan Galatasaray da yıldız futbolcunun bonservisini almak için girişimlerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Osimhen operasyonu! Yakın arkadaşı açıkladı

Victor Osimhen'in sarı-kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken, Nijeryalı yıldızla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Osimhen operasyonu! Yakın arkadaşı açıkladı

Osimhen'in yakın arkadaşı Buchi Laba, Fenerbahçe'nin yıldız forvete teklif yaptığını açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Osimhen operasyonu! Yakın arkadaşı açıkladı

"FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ HEMEN REDDEDİLDİ"

Laba, "Fenerbahçe, Osimhen'i ikna etmek için üst düzey bir menajerle iletişime geçti ancak teklif hemen reddedildi. Bu mümkün değil. Osimhen'e ilgi duyan daha büyük ve daha iyi kulüpler var ve Victor sezon sonunda ne yapacağına karar verecek. ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Osimhen operasyonu! Yakın arkadaşı açıkladı

"GALATASARAY OSIMHEN'İN SERBEST KALMA BEDELİNİ KARŞILAYABİLİR"

Nijeryalı gazeteci Galatasaray'ın Victor Osimhen'in bonservisini almak istediğini belirterek, "Galatasaray, Osimhen'in serbest kalma maddesini ödemek istiyor ve bunu yapabilirler. Sadece Victor'un evet demesini, transferi kalıcı olarak kabul etmesini bekliyorlar. Galatasaray gibi diğer kulüpler de Osimhen'in cevabını bekliyor. Ancak uluslararası spor basını, Osimhen'in Galatasaray'da kalma olasılığını küçümseme eğiliminde." yorumunu yaptı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Osimhen operasyonu! Yakın arkadaşı açıkladı

Laba, Suudi Arabistan'dan gelen yöneticilerle görüşmeler yapıldığını ise yalanladı.

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