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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Jose Mourinho'nun Samuel Eto'o anısı: Lütfen hocam beni oynat...

Jose Mourinho'nun Samuel Eto'o anısı: Lütfen hocam beni oynat...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, BBC'ye verdiği özel röportajda 2009/2010 sezonunda Inter'e üç kupa kazandırdığı dönemin perde arkasında yaşananlara dair anılarını paylaştı. Mourinho, Eto'o ile aralarında geçen konuşma hakkında da "Chelsea maçından önce onunla her gün tartıştım. Ona 'Seni oynatmayacağım' dedim, bana "Lütfen hocam beni oynat' diye yalvardı" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 19:36
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Jose Mourinho'nun Samuel Eto'o anısı: Lütfen hocam beni oynat...

Jose Mourinho, BBC'ye verdiği özel röportajda 2009/2010 sezonunda Inter'e üç kupa kazandırdığı dönem yaşadıkları hakkında konuştu.

Samuel Eto'o ile Chelsea maçından önce yaşadığı diyaloğu anlatan Portekizli teknik adam, Kamerunlu efsane için övgü dolu sözler kullandı.

"ONA 'SENİ OYNATMAYACAĞIM' DEDİM"

22 Mayıs 2010 tarihinde Santiago Bernabeu'da Bayern Münih'i 2-0 yenip Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Inter, Serie A ve İtalya Kupası ile birlikte sezonu üç kupa ile tamamlamıştı.

Devler Ligi son 16 turunda Chelsea ile eşleşen Inter, Stamford Bridge'deki maçta Eto'o nun golüyle Chelsea'yi 1-0 yenerek çeyrek finale yükselmişti.

Mourinho, Eto'o ile o maçtan önce yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Samuel'le maçtan önceki hafta her gün tartıştım. Ona 'Olman gerektiği seviyede değilsin, seni oynatmayacağım' dedim. O da 'Lütfen hocam, beni oynat' diye yalvarıyordu. Ben ise 'Sana güvenmiyorum, oynamayacaksın' diyerek diretmiştim. Bu tamamen bir akıl oyunuydu. Eto'o çok güçlü bir karaktere sahipti ve nasıl tepki vereceğini biliyordum."

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