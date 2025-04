FENERBAHÇE HABERİ | Saint-Maximin'den flaş Jose Mourinho itirafı!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer dönemi Al-Ahli'den kiralık olarak renklerine bağladığı Allan Saint-Maximin, sarı lacivertli kulübün televizyonuna verdiği röportaj ile gündem oldu.

Fransız oyuncunun Jose Mourinho sözleri dikkat çekti. İşte o ifadeler...

TRABZONSPOR MAÇI

"Gerçekten zor bir maçtı. Geçmişteki maçlara da bakacak olursak. Hep zor maçlar olarak göze çarpıyor. Her ne kadar maç zor geçse de galip gelmesini bildik. Puan farkını 3'e indirmek, rakibimize baskı açısından çok önemliydi. Maç bizim için kolay geçmedi. Karakter göstermeyi başardık. Şampiyon olmak istediğimizi herkese gösterdik ve güçlğü bir cevap verdik. Talisca'nın son golü inanılmazdı."

"TALISCA ÇOK ÇALIŞIYOR"

"Talisca gerçekten muhteşem biri. Çok sıkı çalışıyor. Bizlere yardımcı olmak için elinden geleni yapıyor. Böylesine önemli bir maçta bu tarz goller atmış olmasından dolayı çok mutluyum. Bu golü hak ettiğini düşünüyorum çünkü çok çalışıyor."

"HER MAÇ ÇOK ÖNEMLİ"

"Açıkçası kolay bir sezon olduğunu söyleyemeyiz. Benim için de öyle. Ama şunu iyi bilmeliyiz ki, önemli oyuncular, önemli anlarda sahne alırlar ve kendilerini gösterirler. Şu anda geçmişte olan maçları düşünmememiz gerekiyor. Onlar şu an sayılmıyor. Geçmişte berabere kaldığımız, kaybettiğimiz maçlar oldu. Sezon uzun olduğu için aslında onun devamı vardı, tolere edebilirdik. Ama şimdi final haftalarına giriyoruz. Haliyle her maç çok önemli."

"GOL YİYEBİLİRSİNİZ AMA..."

"Bu anlamda takım olarak her zaman beraber hareket etmemiz gerekiyor, istediğimiz neticeleri ancak beraber alabiliriz. Bunun için de çabalayacağız. Şu anki süreci seviyorum çünkü bu noktalarda hata yapmamanız, odaklı, detaylı bir şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Hocamız, teknik heyet, herkes bizleri saha içerisinde en iyi noktaya ulaştırabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. İş bir anlamda biz oyuncularda bitiyor. Bizlerin bu noktada takım olarak karakter ve direnç göstermesi lazım. Tıpkı Trabzonspor maçında yaptığımız gibi. Bunu yapabilirsek o isteği, arzuyu, hayali gerçekleştirebiliriz. Rakip gol atabilir, gol yiyebilirsiniz ama o noktada biz daha fazlasını atabilmeliyiz.Bu mantalitede olmalıyız.Gol mü yiyoruz? Daha fazlasını atmamız lazım. Bu mantaliteyi, bu savaşı göstermemiz lazım. Ben kendi adıma bu savaşı göstereceğimi rahatlıkla söyleyebilirim sezon sonuna kadar. Onların üzerinde baskıyı yaratmaya devam etmemiz gerekiyor. Bunu da nasıl yaparsınız? Savaşarak, mücadele ederek."

BABASININ SAĞLIK DURUMU

"Babam şu an çok daha iyi bir durumda. Tanrıya minnettarım. Yürümeye de başladı. Bu süreç içerisinde sevdiğim bir insanı kaybettim. Hem benim için hem ailem için zor zamanlardı. Sahaya çıktığınız zaman bu problemleri kafanızdan atmanız gerekiyor ama tabii ki bunlar bilinçaltınızda olabiliyor. Omzunuzdaki bu problemleri sahaya çıktığınızda indirgemeniz gerekiyor çünkü bizler neden futbol oynadığımızı biliyoruz. Taraftarlarımız, camiamız için futbol oynuyoruz. Şunun da çok iyi bilincindeyiz ki; bu sene gelecek olan şampiyonluk taraftarlarımız için çok ama çok önemli. Tabii ki de kolay bir süreç olmayabiliyor, zor durumlar yaşayabiliyorsunuz. Ama bizler taraftarlarımız için elimizden gelenin en iyisini ortaya koyuyoruz. Bu noktada babamı kaybedebilirdim. Yaşamış olduğum süreç de beni çok etkiledi. Ben aslında basit bir insanım. Herkes gibi düşünüyorum. Babamı çok seviyorum. Babam çok daha iyi ve bundan dolayı çok mutluyum."

"ÖNEMLİ OLAN SEVGİDİR'"

"Şu anda bir çocuğum var. Şu anda yanlarındayım ama belki yarın yanlarında olamayabilirim. Hayat insanları sizden ayırabiliyor. En önemli şey devam edebilmek ve insan olarak en iyi versiyonunuza ulaşabilmek çok ama çok değerli bir şey. İyi tanınmak, iyi bilinmek, iyi hatırlanmak çok pozitif şeyler. Benim bir düşmanım yok, düşman olarak da görülmek istemem. Hayattaki gayem şu; kendi dini kitabımızda da yer alır, Kuran'da da yer alır. 'Birbirinizi sevin.' Mottom, düşüncem bu. Zengin veya fakir bir hayat sürebilirsiniz ama önemli olan sevgidir, birbirinizi sevmektir. En önemli şey bu noktada iyi bir şekilde hatırlanmak. Özellikle çocuklarınız ve aileniz tarafından iyi hatırlanmak benim için önemli noktalar."

"BENİM GİBİ BİR DURUMDAYSANIZ..."

"Tanrı bana bir şans verdi hayattan keyif alabilmem için. Bunu futbol oynayarak gerçekleştiriyorum ama sadece futbol olarak değerlendiremem. Hayatta gerçekten Tanrıya minnettar olduğum çok şey var. Yaşadığım hayattan dolayı bunu söyleyebilirim ama tabii ki herkes aynı şansa sahip olamıyor. Dolayısıyla bu anlamda Tanrıya çok minnettarım. İnsanları anlayabilmek gerekiyor. Benimki gibi bir durumdaysanız kolay zamanlar geçirmiyorsunuzdur çünkü sevdiğiniz insanlara bir şeyler olduğunda ya da onların başına bir şeyler geldiğinde kendinizi iyi hissetmeniz kolay değil. Tanrının bana bahşettiklerinden dolayı her ne kadar keyif alsam da sizlerin de üzüleceği şeyler olabiliyor, sevdiğiniz insanların başına bir şeyler gelebiliyor."

JOSE MOURINHO İTİRAFI

"Hocamız Jose Mourinho beni aradığı zaman aslında çok fazla fırsat ve opsiyon vardı. O zamanlar Arabistan'da futbol oynuyordum ve benim adıma her şey yolundaydı. Jose Mourinho'nun benimle konuşması benim fikirlerimi aydınlattı, geliştirdi ve değiştirdi. Çünkü senelerdir şampiyonluğumuz yok ve benim oraya gidip Fenerbahçe'ye şampiyon olma konusunda yardımcı olmam gerek. Sonra taraftarlara baktım ve onların inanılmaz olduklarını gördüm. Sonra düşündüm ki oraya gideyim ve taraftarları mutlu etmeye çalışayım. Hocamızla birbirimize her zaman direkt olduk. Birbirimize ne hissediyorsak dürüst bir şekilde açıklıyoruz. Bunu da birbirimize karşı saygı içerisinde yapıyoruz."

"MOURINHO'YU ÇOK SEVİYORUM"

"Onu çok seviyorum. Özellikle Fenerbahçe Akademisi'nde ve benim akademim de bulunan genç arkadaşlarıma yaptıklarını unutamam. Bu yaptığı şey birçok şeyden daha önemli benim için. Futbol dünyasında bunu yapmayacak birçok hoca var. Buradan isim vermem doğru olmaz ama Jose Mourinho'nun yaptıklarını yapmayacak birçok hoca var. Yaptıkları benim için çok önemli ve değerli. Futbolun içinde tartışma yaşayabilirsiniz, ayrı düştüğünüz konular olabilir bunlar çok normal. Sonuç itibarıyla şunları söyleyebilirim ben hocama çok büyük bir sevgi ve saygı duyuyorum. Aynı şekilde geçmişte başardığı birçok şeye de çok büyük saygı duyuyorum. Umarım isteğimizi, arzularımızı birlikte gerçekleştirebiliriz ve sezonu en harika bir şekilde tamamlayabiliriz. Bizim için en önemlisi bu olacaktır."

"FUTBOLUN İÇİNDEKİ HİSSİ ÇOK SEVİYORUM"

"Ben her zaman dürüst konuşan bir insanım. Futbolda da her zaman bunu ortaya koymaya çalışıyorum. Aslında insanlar futbolun içinde her zaman düşündükleri şeyleri söyleyemezler, farkı şeyler anlatabilirler. Fakat burada benim bakış açım sevdiğim şeyi yapmaktan ve dürüst olmaktan yanayım. Ben bu işi sadece sevdiğim için yapıyorum. Futbolun içindeki hissi, atmosferi her şeyi çok seviyorum. Dolayısıyla bu sebeplerden dolayı ben futbol oynuyorum. Bazı insanlara göre futbol oynama sebeplerim farklıdır ve buna da saygı duyuyorum. Tabii ki futbola ilk başladığım zaman amacım para kazanabilmek ve hayallerimi gerçekleştirebilmek ve ailemi geçindirebilmekti. Ben bu düşüncelerimi ve isteklerimi gerçekleştirdim. O yüzden şu an sadece sevdiğim iş olan futbol oynamaya odaklanmış durumdayım."

"BASKIYA ALIŞIK BİRİSİYİM"

"Taraftarlarımızı çok seviyorum. Buraya geldiğim zamandan itibaren bana inanılmaz şekilde destek oldular. Takım olarak iyi işler çıkaramadığımız zaman bile bize hep destek oldular. Bana göstermiş olduğu bu sevgi ve desteği sahaya çıktığım her an yaşıyorum ve hissediyorum. Sosyal medyada çok fazla şey yazılıp çiziliyor. Ben buradan orada yazılan her şeye inanmamaları gerektiğini taraftarlarımıza hatırlatmak istiyorum. Bunlara değil daha çok sahaya odaklanmamız gerekiyor. Hep birlikte hareket etmek ve bu şekilde bir şeyler yapmak istiyoruz. Dolayısıyla bunlara odaklanmak çok daha önemli diye düşünüyorum. Ben baskıya alışık birisiyim bana bu dokunmaz. Hatta telefonu alıp bile bakmam ama bu takımı etkileyebilir."

"HERKES ÇOK ÇALIŞIYOR"

"Taraftarlarımızın her zaman arkamızda olmalarını istiyorum. Takım olarak da bunu istiyoruz. Biz sonuna kadar mücadelemizi ortaya koyacağız. Burada bulunan herkes futbolcusundan aşçısına kadar şampiyonluğu çok istiyor ve çok çalışıyor. Buraya sabah 08.00'de gelip akşam 21.00'de çıkan teknik heyetteki hocalarıma da 'sizin aileniz yok mu?' diye sorduğum zamanlar oluyor. Çünkü herkes çok çalışıyor. Ve bu durum her gün olan bir durum. Kolay bir şey değil bu olanlar ve herkesin hedefi şampiyonluğu kazanmak. Bu şampiyonluğu elde etmemiz için de taraftarlarımıza çok ama çok ihtiyacımız var. Elbette onları da anlıyorum Fenerbahçe için çok zor bir süreç oldu. Her ne kadar uzun süredir gelmeyen bir şampiyonluk olsa da taraftarlarımızdan destek istiyoruz. Bu takıma yardım edebilmek ve şampiyonluğu kazanmak sahada için en iyisini ortaya koyacağımdan eminim."