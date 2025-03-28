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Haberler Fenerbahçe Sipay Bodrum FK - Fenerbahçe maçına Portekizli VAR!

Sipay Bodrum FK - Fenerbahçe maçına Portekizli VAR!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Sipay Bodrum FK - Fenerbahçe karşılaşmasının VAR koltuğunda Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho oturacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 12:37
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Sipay Bodrum FK - Fenerbahçe maçına Portekizli VAR!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında bugün oynanacak Bodrum FK - Fenerbahçe karşılaşmasının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho oldu.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK ile Fenerbahçe, bu akşam saat 20.30'da Bodrum Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Yiğit Arslan olacak.

Mücadelenin VAR koltuğunda Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho oturacak. Godinho'ya AVAR olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy eşlik edecek.

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