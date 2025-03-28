Derbiyi bırak Bodrum'a bak

Fenerbahçe, bugün Bodrum FK'ya konuk olacak. Sarı-lacivertliler de bu karşılaşmanın taktik idmanını dün gerçekleştirdi. Teknik direktör Jose Mourinho bu idman öncesinde öğrencilerine sert uyarılar yaptı. Portekizli çalıştırıcı, milli ara dönüşünde lige konsantre olmanın zor olduğunun altını çizdi ve şunları söyledi: "Bu zorluğu yaşamamak için tamamen sahaya odaklanmalıyız. Milli ara öncesinde beklenmedik puan kaybı yaşadık. Artık kayıp istemiyorum. İki kulvarda da başarı için mücadele etmeliyiz.

YENEMEZSEK ÖNEMİ KALMAZ

Şampiyonluk avantajı Galatasaray'da gibi görünüyor ancak matematiksel olarak hala şansımız var. Bu yüzden hiçbir mücadeleden vazgeçmemeliyiz. Fakat derbiye odaklanmamalıyız. Önce Bodrum'u yenelim. Sonda Galatasaray derbisini düşünelim. Biz sahaya çıkıp Bodrum FK'yı mağlup edemezsek, derbinin sonucu bizim için bir anlam taşımaz. Sahaya çıktığımızda ilk dakikadan itibaren üç puanı isteyen bir Fenerbahçe olduğumuzu göstermeliyiz. Şampiyon olmak istiyorsak bu maçı kazanmalıyız."