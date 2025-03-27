Parlayan yıldızlar

Fenerbahçe'de sezona damgasını vuran genç yıldızlar Yusuf Akçiçek ve Oğuz Aydın, Avrupa'da dev takımların radarında duruyor. 2006 doğumlu olan 19 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek, Jose Mourinho'nun verdiği şansı iyi değerlendirerek önce ilk 11'e adını yazdırdı ardından A Milli Takım'a seçildi. 2000 doğumlu 24 yaşındaki Oğuz Aydın da sezonun flaş transferi olarak dikkat çekti. Sezonun ilk haftalarında forma bulamasa da daha sonra bulduğu şansla adından söz ettirdi, milli takıma yükseldi.

AVRUPA'NIN DEVLERİ TAKİPTE

Yusuf Akçiçek, özellikle Avrupa Ligi'nde Anderlecht eşleşmesindeki başarılı performansıyla göze çarptı. Genç savunmacı Avrupa Ligi play-off turunda Anderlecht önünde 1 gol 1 asistle parladı. Yusuf'u Alman devi Bayern Münih ve İngiltere'den Aston Villa izliyor. Oğuz Aydın da sağ kanat ve sol kanatta gösterdiği performansla Jose Mourinho'nun en önemli kozlarından olurken Hollanda'dan Ajax tarafından takibe alındı. 24 yaşındaki Oğuz bu sezon Süper Lig'de 15 maçta 5 gol 2 asistle 7 gole direkt katkı sağladı.

FARIOLI ETKİSİ

Sarı-Lacivertli takımda yakaladığı başarıyla Ajax'ın radarına giren Oğuz Aydın, Alanyaspor'da beraber çalıştığı Francesco Farioli'nin yakın takibinde duruyor. Alanyaspor'da iken 42 kez Farioli yönetiminde forma giyen Oğuz, bir kez daha eski hocasıyla yan yana anılıyor. Bu sezon Hollanda Eredivisie Ajax ile liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluğa giden İtalyan çalıştırıcı Oğuz Aydın'ı kadrosunda istiyor.

MONCHI'NİN RADARINDA

Aston Villa Sportif Direktörü Monchi, Yusuf Akçiçek'i yakından takip ediyor. Kariyeri boyunca Roma, Sevilla ve Aston Villa'da genç yıldızları keşfederek transfer etmesiyle ünlenen 56 yaşındaki futbol adamı Yusuf'u da radarına ekledi. İngiliz basınında yer alan haberde; genç Yusuf'un sol ayağını çok iyi kullanmadı ve güçlü fiziğiyle dikkat çektiği kaydedildi. Aynı zamanda Jose Mourinho'nun 19 yaşındaki stoperi beğendiği anımsatıldı.