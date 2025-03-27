Fenerbahçe'den yeni sezona bomba transfer!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak yeni sezon için sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte haberin detayları...
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Aleix Garcia bu sezon Leverkusen'de 35 maça çıkarken 4 gol kaydetti, 3 kez de gol pası verdi.
GIRONA'DA ÇIKIŞA GEÇTİ
Aleix Garcia kariyerinde Girona ile çıkışa geçti. Özellikle 2023-2024 sezonunda La Liga'da zirveye oynayan Girona'da takımın önemli isimlerinden olan Garcia, asist katkısıyla dikkat çekti. İspanyol orta saha Girona'da 172 resmi maçta 8 gol kaydetti ve 21 asistle öne çıktı.
CITY ALTYAPISI
Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Aleix Garcia, Manchester City altyapısında forma giydi. Manchester City U19 takımında oynayan Garcia, A takımla da 9 maça çıkmıştı.
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