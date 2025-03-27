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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den yeni sezona bomba transfer!

Fenerbahçe'den yeni sezona bomba transfer!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak yeni sezon için sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 Perşembe 06:50
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Fenerbahçe'den yeni sezona bomba transfer!

Yeni sezonda orta saha transferi planlayan Fenerbahçe şimdiden birçok ismi takip etmeye başladı. Sarı-lacivertliler, Bayer Leverkusen'de forma giyen Aleix Garcia'yı gündemine aldı.

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Fenerbahçe'den yeni sezona bomba transfer!

Orta sahada 6 ve 8 numara oynayabilen 27 yaşındaki yıldız, sezon başında Girona'dan Leverkusen'e geçmişti. Alman ekibinde 3-4-3'e yakın bir formasyonda oynayan Garcia, Jose Mourinho'nun da takibinde duruyor.

Fenerbahçe'den yeni sezona bomba transfer!

İspanyol yıldız son 2 takımı olan Girona ve Leverkusen'de Mourinho'nun Fenerbahçe'de uyguladığı taktik dizilişe benzer bir anlayışta oynamıştı. Tecrübeli futbolcunun bu sayede sarı-lacivertli takımda uyum sorunu yaşamayacağı ve Mourinho'nun planlarına uyacağı aktarıldı.

Fenerbahçe'den yeni sezona bomba transfer!

Aleix Garcia bu sezon Leverkusen'de 35 maça çıkarken 4 gol kaydetti, 3 kez de gol pası verdi.

Fenerbahçe'den yeni sezona bomba transfer!

GIRONA'DA ÇIKIŞA GEÇTİ

Aleix Garcia kariyerinde Girona ile çıkışa geçti. Özellikle 2023-2024 sezonunda La Liga'da zirveye oynayan Girona'da takımın önemli isimlerinden olan Garcia, asist katkısıyla dikkat çekti. İspanyol orta saha Girona'da 172 resmi maçta 8 gol kaydetti ve 21 asistle öne çıktı.

Fenerbahçe'den yeni sezona bomba transfer!

CITY ALTYAPISI

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Aleix Garcia, Manchester City altyapısında forma giydi. Manchester City U19 takımında oynayan Garcia, A takımla da 9 maça çıkmıştı.

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