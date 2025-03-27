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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Cenk Tosun bilmecesi! Transferin gerçekleşmeme sebebi...

Fenerbahçe'de Cenk Tosun bilmecesi! Transferin gerçekleşmeme sebebi...

Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan ve takımdan ayrılma kararı alan Cenk Tosun'un transferinin gerçekleşmeme sebebi merak ediliyor. Mourinho'nun takımda kalması yönünde karar verdiği belirtilirken FIFA'nın transfer kuralı yüzünden yıldız ismin Fenerbahçe'de kaldığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 Perşembe 15:14
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Fenerbahçe'de Cenk Tosun bilmecesi! Transferin gerçekleşmeme sebebi...

Japon takımı Urawa Red Diamonds ile anlaşan ancak transferi son anda iptal olan Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Cenk Tosun'un, Japonya macerasının neden başlamadan bittiğine dair çeşitli haberler ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Cenk Tosun bilmecesi! Transferin gerçekleşmeme sebebi...

Bir yandan Teknik Direktör Mourinho'nun, Dzeko'nun sakatlığı ve En-Nesyri'nin ise Fas Milli Takımı'ndan geç dönecek olması sebebiyle milli futbolcuyu kadroda tutmak istediği belirtilirken, diğer taraftan FIFA'nın 1 Temmuz 2024 itibarıyla yürürlüğe giren 'kulüpler 6'dan fazla oyuncu kiralayamayacak' kuralının da bu transferin iptal olmasına etki ettiği dile getirildi.

Fenerbahçe'de Cenk Tosun bilmecesi! Transferin gerçekleşmeme sebebi...

Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, sarı-lacivertlilerde beklediği forma şansını bulamadı. Edin Dzeko ve Yousef En-Nesyri ile forma rekabetine giren Cenk, Süper Lig'de 7 maçta 1 gol kaydetti. Türkiye Kupası'nda da 2 müsabakada 1 gol, 1 asisti bulunan milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi'nde oynadığı toplam 8 mücadelede ise gol ya da asist üretemedi.

Fenerbahçe'de Cenk Tosun bilmecesi! Transferin gerçekleşmeme sebebi...

Urawa Red Diamonds'a transferi neden iptal oldu?

Fenerbahçe, geçtiğimiz haftalarda Cenk Tosun'un kiralık transferi için Japon takımı Urawa Red Diamonds ile anlaşmaya varmıştı. Cenk, Japonya'ya gitme hazırlığı yaparken bu transfer sürpriz denilebilecek bir şekilde iptal oldu. Transferin gerçekleşmemesiyle ilgili ise çeşitli haberler ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Cenk Tosun bilmecesi! Transferin gerçekleşmeme sebebi...

Teknik Direktör Mourinho'nun, Edin Dzeko'nun sakatlığı ve En-Nesyri'nin ise Fas Milli Takımı'ndan geç dönecek olması nedeniyle tecrübeli futbolcuyu kadroda tutmak istediğine yönelik haberlerin yanı sıra bir de FIFA'nın oyuncu kiralama kuralı sebebiyle Cenk'in, Japonya'ya gidemediğine dair haberler de dikkat çekti.

Fenerbahçe'de Cenk Tosun bilmecesi! Transferin gerçekleşmeme sebebi...

FIFA, 2022 yılında kiralık oyuncuların transferlerine sınırlama getirildiğini açıklamıştı. 21 yaş altı oyuncular ve kulüp altyapılarından yetişmiş oyuncuların bu kuraldan muaf tutulduğu sınırlama 3 yıl içinde kademeli olarak gerçekleşti.

Fenerbahçe'de Cenk Tosun bilmecesi! Transferin gerçekleşmeme sebebi...

Kulüpler; 1 Temmuz 2022 ve 30 Haziran 2023 tarihleri arasında kulüpler maksimum 8 oyuncu kiralayabiliyorken, 1 Temmuz 2023 ve 30 Haziran 2024 tarihleri arasında bu sınır 7'ye, 1 Temmuz 2024 itibarıyla da 6'ya indi.

Fenerbahçe'de Cenk Tosun bilmecesi! Transferin gerçekleşmeme sebebi...

Cengiz Ünder, Ognjen Mimovic, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Emre Mor ve Omar Fayed gibi oyuncuları kiralıkta bulunan Fenerbahçe'nin, bu sayıyı doldurduğu için Cenk Tosun'un transferinin iptal olduğu belirtildi.

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