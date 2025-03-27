Fenerbahçe'de Cenk Tosun bilmecesi! Transferin gerçekleşmeme sebebi...

Japon takımı Urawa Red Diamonds ile anlaşan ancak transferi son anda iptal olan Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Cenk Tosun'un, Japonya macerasının neden başlamadan bittiğine dair çeşitli haberler ortaya çıktı.

Bir yandan Teknik Direktör Mourinho'nun, Dzeko'nun sakatlığı ve En-Nesyri'nin ise Fas Milli Takımı'ndan geç dönecek olması sebebiyle milli futbolcuyu kadroda tutmak istediği belirtilirken, diğer taraftan FIFA'nın 1 Temmuz 2024 itibarıyla yürürlüğe giren 'kulüpler 6'dan fazla oyuncu kiralayamayacak' kuralının da bu transferin iptal olmasına etki ettiği dile getirildi.