Fenerbahçe'de Cenk Tosun bilmecesi! Transferin gerçekleşmeme sebebi...
Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan ve takımdan ayrılma kararı alan Cenk Tosun'un transferinin gerçekleşmeme sebebi merak ediliyor. Mourinho'nun takımda kalması yönünde karar verdiği belirtilirken FIFA'nın transfer kuralı yüzünden yıldız ismin Fenerbahçe'de kaldığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Urawa Red Diamonds'a transferi neden iptal oldu?
Fenerbahçe, geçtiğimiz haftalarda Cenk Tosun'un kiralık transferi için Japon takımı Urawa Red Diamonds ile anlaşmaya varmıştı. Cenk, Japonya'ya gitme hazırlığı yaparken bu transfer sürpriz denilebilecek bir şekilde iptal oldu. Transferin gerçekleşmemesiyle ilgili ise çeşitli haberler ortaya çıktı.
Teknik Direktör Mourinho'nun, Edin Dzeko'nun sakatlığı ve En-Nesyri'nin ise Fas Milli Takımı'ndan geç dönecek olması nedeniyle tecrübeli futbolcuyu kadroda tutmak istediğine yönelik haberlerin yanı sıra bir de FIFA'nın oyuncu kiralama kuralı sebebiyle Cenk'in, Japonya'ya gidemediğine dair haberler de dikkat çekti.
FIFA, 2022 yılında kiralık oyuncuların transferlerine sınırlama getirildiğini açıklamıştı. 21 yaş altı oyuncular ve kulüp altyapılarından yetişmiş oyuncuların bu kuraldan muaf tutulduğu sınırlama 3 yıl içinde kademeli olarak gerçekleşti.
Kulüpler; 1 Temmuz 2022 ve 30 Haziran 2023 tarihleri arasında kulüpler maksimum 8 oyuncu kiralayabiliyorken, 1 Temmuz 2023 ve 30 Haziran 2024 tarihleri arasında bu sınır 7'ye, 1 Temmuz 2024 itibarıyla da 6'ya indi.
Cengiz Ünder, Ognjen Mimovic, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Emre Mor ve Omar Fayed gibi oyuncuları kiralıkta bulunan Fenerbahçe'nin, bu sayıyı doldurduğu için Cenk Tosun'un transferinin iptal olduğu belirtildi.
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