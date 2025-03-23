DİĞER
Mourinho'yu herkes ister
Bir dönem Chelsea'de Mourinho ile birlikte çalışan William Gallas, başarılı teknik adamı Premier Lig'de herkesin takımında görmek isteyeceğini söyledi. Mourinho ile çalışmanın kolay olmadığını belirten Gallas, "Ama esas soru hangi takımda olacak ve yeni nesil oyuncuları yönetip yönetemeyeceği ile oyuncuların onu anlayıp anlayamayacağıdır. Sonunda başarının sizi beklediğini bilerek acı çekmeye hazır olmalısınız" dedi.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.