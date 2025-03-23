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Haberler Fenerbahçe Mourinho'yu herkes ister

Mourinho'yu herkes ister

Bir dönem Chelsea'de Mourinho ile birlikte çalışan William Gallas, başarılı teknik adamı Premier Lig'de herkesin takımında görmek isteyeceğini söyledi. Mourinho ile çalışmanın kolay olmadığını belirten Gallas, "Ama esas soru hangi takımda olacak ve yeni nesil oyuncuları yönetip yönetemeyeceği ile oyuncuların onu anlayıp anlayamayacağıdır. Sonunda başarının sizi beklediğini bilerek acı çekmeye hazır olmalısınız" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2025 Pazar 06:50
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Mourinho'yu herkes ister
Bir dönem Chelsea'de Mourinho ile birlikte çalışan William Gallas, başarılı teknik adamı Premier Lig'de herkesin takımında görmek isteyeceğini söyledi. Mourinho ile çalışmanın kolay olmadığını belirten Gallas, "Ama esas soru hangi takımda olacak ve yeni nesil oyuncuları yönetip yönetemeyeceği ile oyuncuların onu anlayıp anlayamayacağıdır. Sonunda başarının sizi beklediğini bilerek acı çekmeye hazır olmalısınız" dedi.
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