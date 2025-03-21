İngiliz devinden Yusuf Akçiçek için Mourinho'ya transfer telefonu!

Kısa sürede büyük bir çıkış yakalayan Akçiçek, son olarak A Milli Takım'a davet edilerek başarısını pekiştirdi. Tottenham'ın yanı sıra milli futbolcunun; Lille, Marsilya, Manchester United ve Bayern Münih'in de takibinde olduğu belirtiliyor.