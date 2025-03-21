İngiliz devinden Yusuf Akçiçek için Mourinho'ya transfer telefonu!
Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla transferin gözdesi haline gelen Yusuf Akçiçek ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak genç yetenek için İngiliz devinin Teknik Direktör Jose Mourinho'yu telefonla aradığı öğrenildi. İşte detaylar...
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Kısa sürede büyük bir çıkış yakalayan Akçiçek, son olarak A Milli Takım'a davet edilerek başarısını pekiştirdi. Tottenham'ın yanı sıra milli futbolcunun; Lille, Marsilya, Manchester United ve Bayern Münih'in de takibinde olduğu belirtiliyor.
880 DAKIKA OYNADI
Bu sezon Fenerbahçe forması altında 15 maça çıkan Yusuf Akçiçek, 880 dakika sahada kaldı. 1.93 boyundaki defans, süre aldığı dakikalar içerisinde 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Transfermarkt verilerine göre 5.5 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunan Yusuf'un Sarı-Lacivertliler ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kanarya, astronomik bir teklif gelmediği sürece Yusuf'u satmayı düşünmüyor.
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