  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe İngiliz devinden Yusuf Akçiçek için Mourinho'ya transfer telefonu!

İngiliz devinden Yusuf Akçiçek için Mourinho'ya transfer telefonu!

Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla transferin gözdesi haline gelen Yusuf Akçiçek ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak genç yetenek için İngiliz devinin Teknik Direktör Jose Mourinho'yu telefonla aradığı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İngiliz devinden Yusuf Akçiçek için Mourinho'ya transfer telefonu!

Fenerbahçe'nin genç savunma oyuncusu Yusuf Akçiçek, bu sezon gösterdiği olağanüstü performansla adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Birçok Avrupa devinin peşinde olduğu genç savunmacı için Premier Lig takımlarından Tottenham'ın sezon sonunda harekete geçeceği öğrenildi.

İngiliz devinden Yusuf Akçiçek için Mourinho'ya transfer telefonu!

Takvim'in haberine göre Londra ekibinin yetkilerinin Sarı- Lacivertli takımın hocası Jose Mourinho'yu aradığı ve Yusuf için bilgi aldığı öne sürülüyor.

İngiliz devinden Yusuf Akçiçek için Mourinho'ya transfer telefonu!

MOU'NUN PRENSİ

Portekizli hocanın 2019- 2021 yıllarında İngiliz kulübünü çalıştırmasından dolayı Tottenham yetkililerinin transfer için hemen iletişime geçtiği kaydediliyor. 19 yaşındaki stoper, Mourinho'nun güvenini kazanarak ilk 11'deki yerini almıştı.

İngiliz devinden Yusuf Akçiçek için Mourinho'ya transfer telefonu!

Kısa sürede büyük bir çıkış yakalayan Akçiçek, son olarak A Milli Takım'a davet edilerek başarısını pekiştirdi. Tottenham'ın yanı sıra milli futbolcunun; Lille, Marsilya, Manchester United ve Bayern Münih'in de takibinde olduğu belirtiliyor.

İngiliz devinden Yusuf Akçiçek için Mourinho'ya transfer telefonu!

880 DAKIKA OYNADI

Bu sezon Fenerbahçe forması altında 15 maça çıkan Yusuf Akçiçek, 880 dakika sahada kaldı. 1.93 boyundaki defans, süre aldığı dakikalar içerisinde 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

İngiliz devinden Yusuf Akçiçek için Mourinho'ya transfer telefonu!

Transfermarkt verilerine göre 5.5 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunan Yusuf'un Sarı-Lacivertliler ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kanarya, astronomik bir teklif gelmediği sürece Yusuf'u satmayı düşünmüyor.

F.Bahçe'den forvete çılgın plan!
F.Bahçe'den yılın transfer bombası!
DİĞER
Zembilli'de Adem, İlyas’ın tuzağına düşüyor
CHP'li Özel sokak çağrısı yaptı! Marjinal gruplar polise saldırdı partililer İBB binasına girmeye çalıştı: Çık dışarı Özgür
G.Saray'da o futbolcu Ada yolcusu!
Özbek Icardi'yi ipten aldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Montella: Çok mutluyuz ama... Montella: Çok mutluyuz ama... 01:00
Kerem Aktürkoğlu: Asistim daha güzeldi! Kerem Aktürkoğlu: Asistim daha güzeldi! 01:00
F.Bahçe'den yılın transfer bombası! F.Bahçe'den yılın transfer bombası! 00:59
Bizim Çocuklar avantajı kaptı! Bizim Çocuklar avantajı kaptı! 00:59
F.Bahçe salladı ama yıkamadı! F.Bahçe salladı ama yıkamadı! 00:59
G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer çalımı! 00:59
Daha Eski
Galatasaraylı o isme Süper Lig'den talip çıktı! Galatasaraylı o isme Süper Lig'den talip çıktı! 00:59
Osimhen'in piyasa değeri düşüşte! Osimhen'in piyasa değeri düşüşte! 00:59
F.Bahçe ve G.Saray için Şampiyonlar Ligi ihtimali! F.Bahçe ve G.Saray için Şampiyonlar Ligi ihtimali! 00:59
F.Bahçe'den dev transfer hamlesi! F.Bahçe'den dev transfer hamlesi! 00:59
Deniz Gül: Hocamız karar veriyor Deniz Gül: Hocamız karar veriyor 00:59
F.Bahçe'den Dzeko ve Tadic kararı! F.Bahçe'den Dzeko ve Tadic kararı! 00:59