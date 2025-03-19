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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'ye 2 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'ye 2 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Sevilla'dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri, gösterdiği performansla dikkatleri çekti. İngiliz basını, Faslı golcüye talip olan iki dev takımı açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 Çarşamba 09:08
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'ye 2 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Ülker Stadı'nda ağırladığı Reeder Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır yara alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'ye 2 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak

Sarı-lacivertliler, sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına hız verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'ye 2 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak

Hareketli bir yaz transfer dönemin geçirmesi beklenen Kanarya'da yapılacak takviyelerle birlikte takımdan ayrılacak isimler de merak konusu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'ye 2 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak

Birçok yıldızına taliplerin olduğu Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerin başında Youssef En-Nesyri geliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'ye 2 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak

Sezon başında büyük uğraşlarla Sevilla'dan transfer edilen Faslı golcü, ilk haftalarda gösterdiği etkisiz performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'ye 2 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak

İlerleyen haftalarda süre aldıkça peş peşe goller bulan Faslı santrfor, kısa zamanda taraftarın sevgilisi haline geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'ye 2 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, sergilediği performansla İngiliz ekiplerinin dikkatini çekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'ye 2 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak

MANCHESTER UNITED VE ARSENAL İSTİYOR

Ada medyasına yansıyan haberlere göre; Manchester United ve Arsenal, tecrübeli golcüyü takibe aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'ye 2 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak

İki takımın da sezon sonuna kadar Nesyri'yi takip edeceği bilgisi yapıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'ye 2 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak

Youssef En-Nesyri bu sezon Fenerbahçe formasıyla 42 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'ye 2 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak

Faslı santrfor, 26 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'ye 2 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak

En-Nesyri'nin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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