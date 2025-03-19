FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'ye 2 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Sevilla'dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri, gösterdiği performansla dikkatleri çekti. İngiliz basını, Faslı golcüye talip olan iki dev takımı açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Birçok yıldızına taliplerin olduğu Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerin başında Youssef En-Nesyri geliyor.
Sezon başında büyük uğraşlarla Sevilla'dan transfer edilen Faslı golcü, ilk haftalarda gösterdiği etkisiz performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.
İlerleyen haftalarda süre aldıkça peş peşe goller bulan Faslı santrfor, kısa zamanda taraftarın sevgilisi haline geldi.
Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, sergilediği performansla İngiliz ekiplerinin dikkatini çekti.
MANCHESTER UNITED VE ARSENAL İSTİYOR
Ada medyasına yansıyan haberlere göre; Manchester United ve Arsenal, tecrübeli golcüyü takibe aldı.
İki takımın da sezon sonuna kadar Nesyri'yi takip edeceği bilgisi yapıldı.
Youssef En-Nesyri bu sezon Fenerbahçe formasıyla 42 maça çıktı.
Faslı santrfor, 26 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
En-Nesyri'nin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeriyse 22 milyon Euro.
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