Rangers - Fenerbahçe maçı ne zaman? | Fenerbahçe rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda? FB muhtemel 11'ler

Rangers - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz olarak yoluna devam eden Fenerbahçe, İskoç ekibi Rangers'ın konuğu olacak. İlk karşılaşmada alınan 3-1'lik dezavantajlı skorun ardından sarı-lacivertliler, çeyrek final için tüm kozlarını kullanacak. Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas'ın yöneteceği karşılaşmanın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muthemel 11'leri merak ediliyor. Peki Rangers - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

RANGERS - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rangers - Fenerbahçe son 16 turu rövanş maçı 13 Mart Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

RANGERS - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Livakovic, Djiku, Skriniar, Yusuf, Osayi-Samuel, Amrabat, Fred, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.

FARKLI SKOR ŞART

Eşleşmenin ilk maçında sarı-lacivertliler sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Kanarya, oynanacak rövanş maçında 2 farklı galip gelmesi durumunda turu uzatmalara taşıyacak. Uzatmalarda skor değişmezse seri penaltı atışları tur atlayan takımı belirleyecek. Fenerbahçe, 3 veya üzeri farklı skorla alacağı galibiyette ise adını çeyrek finale yazdıracak. Glasgow ekibinin her türlü galibiyetinde ve beraberlikte, sarı-lacivertliler Avrupa kupalarına veda edecek.

RANGERS İLE 4. KEZ

Geçtiğimiz hafta Rangers ile 24 yıl sonra kozlarını paylaşan Fenerbahçe, rakibine de ilk kez mağlup oldu. İki ekip yarınki mücadeleyle birlikte 4. kez karşı karşıya gelecek. Bu süreçteki maçlarda taraflar birer galibiyet alırken, bir müsabaka da berabere sonuçlandı. 8 Ağustos 2001 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Ibrox Stadyumu'nda oynanan ilk eşleşme golsüz eşitlikle noktalandı.

AVRUPA KUPALARINDA 286. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 285 kez boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 112 galibiyet alırken, 61 maçta da rakipleriyle berabere kaldı. 112 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 389 kez havalandırırken, kalesinde ise 407 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE 148. MAÇ

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 148. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 147 mücadelede 63 galibiyet, 38 beraberlik ve 46 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 206 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 187 gol gördü.

FRED VE OSAYI DÖNÜYOR

Fenerbahçe, eşleşmenin ilk maçında sarı kart cezası olan Fred ile Bright Osayi-Samuel'den yararlanamadı. Cezası biten iki isim teknik heyetin görev vermesi halinde sahada olacak. Rangers maçında sakatlanarak oyundan çıkan, sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edilen Çağlar Söyüncü kadroda olmayacak.

RANGERS EVİNDEKİ SON 3 MAÇI KAYBETTİ

Glasgow ekibi 24 Şubat'ta teknik direktör değişikliğine giderken, evinde 3 maçtır kazanamıyor. Son 3 maçında mağlubiyet yaşayan Rangers, ligde lider Celtic'in 16 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Rangers, Avrupa Ligi lig aşamasında sahasında oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. FCSB ve Union SG'yi mağlup eden Rangers, Lyon'a kaybetti. İngiliz ekibi Tottenham ile de berabere kaldı.

FENEBAHÇE'NİN DIŞ SAHADA 6. MAÇI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig aşaması ve play-off turunda bu sezon dış sahada 5 maç oynadı. Slavia Prag'ı mağlup eden Jose Mourinho'nun öğrencileri; Twente, Midtjylland ve Anderlecht ile berabere kalırken AZ Alkmaar karşısında ise mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler deplasmanda rakip filelere 8 gol gönderirken, kalesinde ise 9 gol gördü.

ESPEN ESKAS DÜDÜK ÇALACAK

Rangers ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas düdük çalacak. Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ile Isaak Elias Bashevkin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Rohit Saggi olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Hollandalı Pol van Boekel görev yapacak. Boekel'e AVAR'da Alman Christian Dingert eşlik edecek.