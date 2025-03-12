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Haberler Fenerbahçe Cengiz Ünder Los Angeles FC'de hızlı başladı

Cengiz Ünder Los Angeles FC'de hızlı başladı

Fenerbahçe'den Los Angeles FC'ye kiralanan Cengiz Ünder, yeni takımı ile ilk maçında gol katkısı sunmayı başardı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 10:30
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Cengiz Ünder Los Angeles FC'de hızlı başladı

Fenerbahçe'nin Los Angeles FC'ye kiralık olarak gönderdiği Cengiz Ünder, Columbus karşısında oynanan CONCACAF Şampiyonlar Kupası maçıyla başlangıç yaptı. Ünder, yaptığı kritik asist ile takımının çeyrek finale adını yazdırmasında rol oynadı.

27 yaşındaki futbolcu, Los Angeles FC'deki kariyerine hızlı başladı. Maçın 90+6. dakikasında rakibinin pasında araya girerek hızlı atak başlatan Cengiz Ünder, Bounga'ya asist yaptı.

İlk maçı 3-0 kazanan Los Angeles FC, bu golle rakibinin umutlarını tamamen bitirdi ve toplam 4-2'lik skorla CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

22 dakika sahada kalan Cengiz Ünder ise Los Angeles FC formasıyla çıktığı ilk maçta skor katkısı verdi.

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