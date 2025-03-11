Fenerbahçe çeyrek final için sahada! İşte Rangers maçı muhtemel 11'i
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda mücadele eden Fenerbahçe, Rangers eşleşmesinin ilk maçında Kadıköy'de yara almıştı. Sarı lacivertliler, rövanş maçı için umutlarını tecrübeli çalıştırıcı Jose Mourinho ile tazeledi. İşte Portekizli teknik direktörün muhtemel ilk 11 kararı... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 Salı 11:04 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2025 Salı 11:05
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MOU GERİ DÖNÜŞLERİ SEVİYOR
"Bu eşleşme 180 dakika. Biz yalnızca ilk yarıyı 3-1 geride kapattık." diyen Mourinho'nun kariyeri boyunca yaşadığı özellikle Avrupa kupalarındaki geri dönüşleri, hem takıma hem de taraftarlara umut verdi.
FENER'İN KOZU NESYRI
Fenerbahçe formasıyla çıktığı 40 maçta 26 gol, 5 asistlik performans ortaya koyan Youssef En-Nesyri, Rangers maçının rövanşında şüphesiz sarı-lacivertlilerin en büyük kozu olacak. Şu ana kadar Avrupa Ligi'nde görev aldığı 11 karşılaşmada 6 kez fileleri sarsan Faslı yıldız, takımın en skorer ismi. İskoçya'daki müsabakada da taraftarların en güvendiği isim olan Nesyri'ye teknik direktör Jose Mourinho bu maçta özel görev verecek.
FASLI YILDIZA ÖZEL GÖREV
Jose yaptığı taktik idmanlarda Nesyri'yi zaman zaman kanatlara gönderdi ve bu maçta da zaman zaman hem sağ kanada hem de sol kanada kaymalar yapacak. Daha önce Sevilla'dayken, sağ ve sol kanatta görev yapabilen Faslı oyuncu, oyun içinde kanada kaydığında Dzeko ve Tadic, içerde konumlanacak. Mourinho bu şekilde rakibin savunma dengesini de bozmayı planlıyor.
FRED RAHATLATACAK
Rangers'la oynanacak rövanşta Fred, formasına kavuşacak. Brezilyalı yıldızın takıma dönecek olması en çok da taraftarları sevindiriyor. Sarı-lacivertli futbolseverler, sambacının orta sahada yer almasıyla birlikte tura olan inançları artıyor. Mourinho'nun da eli fazlasıyla rahatlayacak.
CAM ADAM ÇAĞLAR
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, Rangers ile Kadıköy'de oynanan maçın 14. dakikasında kendini yere bıraktı. Saha içinde tedavi edilen Çağlar, maça devam edemedi. Milli stoperin Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a karşı oynanacak maçtan önce dönmesi beklenmiyor.
25 MAÇ SONRA...
Fenerbahçe, 25 resmi maçın ardından kalesinde 3 gol gördü. Son dönemde savunmasıyla ön plana çıkan sarı-lacivertliler, son olarak yine UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda AZ Alkmaar karşısında kalesinde 3 gole engel olamamıştı.
FENERBAHÇE MUHTEMEL 11
Livakovic, Djiku, Skriniar, Yusuf, Osayi-Samuel, Amrabat, Fred, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri
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