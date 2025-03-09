FENERBAHÇE HABERLERİ | Mourinho avans vermeyi seviyor! İşte Avrupa kupalarındaki geri dönüşleri

CHELSEA İLE 2. DÖNEM Jose Mourinho, Chelsea'nin başında ikinci döneminin ilk sezonunda (2013-2014) yeniden Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde mücadele etti. Bir önceki turda çeyrek finalde Fransız ekibi PSG ile eşleşen Chelsea ilk maçı 3-1 kaybederek turu zora soktu. Stamford Bridge'da oynanan rövanşta sahadan 2-0 galip ayrılan İngiliz temsilcisi, tur atlayan taraf oldu. 2014-2015 sezonunda bu kez son 16 turunda karşılaştığı PSG ile iki karşılaşmada da yenişemeyen Chelsea, deplasman golü kuralıyla Devler Ligi'ne veda etti. Mourinho bu sezonu Premier Lig ve Lig Kupası zaferleriyle tamamladı.