Sakatlık kabusu

Fenerbahçe'deki sakatlık çilesi bitmek bilmiyor... Sakatlıktan dönen oyuncular bir bir yeniden sakatlanıyor. Glasgow Rangers karşısında da bu duruma düşen isim Çağlar Söyüncü oldu. Tecrübeli stoper, ligdeki Alanyaspor mücadelesinin 12'nci dakikasında uyluk bölgesinden sakatlanmış ve 4 mücadelede forma giyememişti. Galatasaray derbisiyle birlikte yeniden formasına kavuşan Çağlar, Rangers mücadelesinin 12'nci dakikasında yine aynı sakatlığı yaşadı. Fenerbahçe'de daha önce Osayi-Samuel, ayak bileğinden sakatlık yaşamış, döndükten bir süre sonra yeniden ayak bileğinden sakatllanmıştı. Hırvat kaleci Dominik Livakovic'te de üst adale yırtığı oluşmuş, Konya mücadelesi sonrasında tecrübeli eldivenin sakatlığı nüksetmişti. Oyuncuların aynı sakatlıkları tekrar tekrar yaşamalarının ardından gözler yeniden sağlık heyetine döndü. Fenerbahçe, sağlık heyeti tekrardan sorgulanmaya başlandı.

KARANLIK GÖNDERİLMİŞTİ

Fenerbahçeli futbolcular geçen sezon birçok kez sakatlık yaşamış, yönetim sezon sonunda doktor Ertuğrul Karanlık'la yollarını ayırmış ve takımı, Ahmet Kulduk ile Osman İlhan'a emanet etmişti. Ancak iki isim de nükseden sakatlıkları sonrası eleştiriliyor.

TEDAVİ BAŞLADI

Fenerbahçe, sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Rangers maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edilen futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır."