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Haberler Fenerbahçe Büyük bir sürpriz

Büyük bir sürpriz

Glasgow Rangers’ın Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyet, İskoçya’da şaşkınlık yarattı... Medya, bu galibiyeti “Büyük bir sürpriz” olarak dün manşetlerine taşıdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 06:50
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Büyük bir sürpriz

Perşembe akşamı Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Rangers'a 3-1'lik skorla mağlup oldu. Rangers'ın aldığı bu galibiyet İskoç medyasında geniş yankı uyandırdı. İşte o manşetler;

THE SCOTSMAN

"Rangers İstanbul'da büyük bir sürpriz yaptı ve böylece Avrupa Ligi çeyrek finaline doğru büyük bir adım attı. Bu sezon en iyi performanslarını Avrupa Ligi'ndeki F.Bahçe maçına saklayan Rangers için kıtadaki bir başka mükemmel performanstı."

DAILY RECORD

Cerny ve Dessers, teknik direktör Barry Ferguson'a hayatının gecesini yaşattı. Maçın başında geçici teknik adam Ferguson ile sıcak şekilde kucaklaşan Jose Mourinho, Glasgow Rangers'ın muhteşem performansının ardından sarsıldı."

SCOTTISH SUN

Barry Ferguson Ibrox'taki görevine talip olurken, usta teknik adam Portekizli Jose Mourinho'yu şaşkına çevirdi. Glasgow Rangers'ın yeni teknik direktörü için bu, tarihin en iyi teknik direktörlerinden birine karşı gerçek bir zaferdi."

HERALD SCOTLAND

"Dessers ve Cerny, UEFA Avrupa Ligi'nde ev sahibi Fenerbahçe'yi çok şaşırttı. Vaclav Cerny ve Cyriel Dessers takımlarının en iyileriydi. Şükrü Saracoğlu Stadı'nda pek de gözde olmayan konuk takım muhteşem bir skor aldı."

STV NEWS

"Çeyrek finallere doğru büyük bir adım atan mavi-beyazlılar, gelecek haftaki rövanş maçına iki gol üstün çıkacak. Deneyimli Fenerbahçe takımına karşı deplasmanda etkileyici bir performans sergilediler. Tur için avantajı ele geçirdiler."

RANGERS NEWS

"Fenerbahçe'nin Fred'in mücadeleci etkisinden yoksun olmasıyla Raskin, Mohamed Diomande ve geri dönen Connor Barron ile birlikte orta saha üçlüsünde oyunu domine etti. Glasgow Rangers adına harika bir gösteriydi."

GAZETTE HERALD

"Rangers, Fenerbahçe'yi yenerek Avrupa Ligi'nde sürpriz yaptı. Rangers, bu sezon yine Avrupa Ligi sevincini yaşarken, ilk maçta Jose Mourinho neye uğradığını şaşırdı."

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