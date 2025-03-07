Djiku'dan şık gol

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü 16'da sakatlanıp yerini Djiku'ya bıraktı. Ganalı stoper, oyuna girdikten sonra takımı hareketlendirdi. 30 yaşındaki stoper, bununla da kalmadı 30'da müthiş bir gole imza attı. Szymanski'nin kullandığı kornerde ön tarafta Rangers savunmasının uzaklaştırmak istediği top, arka direğe yöneldi. Djiku, bu noktadan sırtı dönük bir şekilde yaptığı şık vuruşta ağları sarsıp beraberliği getirdi. Alexander Djiku, bu sezon sarı-lacivertli formayla 30. resmi maçında ilk kez gol sevincini de yaşamış oldu.