  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Djiku'dan şık gol

Djiku'dan şık gol

Ganalı stoper, maçı hareketlendirdi. Arka direkte sırtı dönük enfes bir gol atıp Kadıköy’de ayakta alkışlandı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Djiku'dan şık gol

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü 16'da sakatlanıp yerini Djiku'ya bıraktı. Ganalı stoper, oyuna girdikten sonra takımı hareketlendirdi. 30 yaşındaki stoper, bununla da kalmadı 30'da müthiş bir gole imza attı. Szymanski'nin kullandığı kornerde ön tarafta Rangers savunmasının uzaklaştırmak istediği top, arka direğe yöneldi. Djiku, bu noktadan sırtı dönük bir şekilde yaptığı şık vuruşta ağları sarsıp beraberliği getirdi. Alexander Djiku, bu sezon sarı-lacivertli formayla 30. resmi maçında ilk kez gol sevincini de yaşamış oldu.

İngiliz devi Yusuf için Kadıköy'e geldi!
G.Saray'ın Boey planı ortaya çıktı!
DİĞER
UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL | Fenerbahçe Rangers karşısında turu zora soktu! Ülke puanında son durum belli oldu...
Peyzaj mimarı Ece Gürel'den acı haber! Hayatını kaybetti
Mou'nun Rangers'a uyarısı Avrupa basınında!
Osimhen için yeniden İtalya iddiası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mou'nun Rangers'a uyarısı Avrupa basınında! Mou'nun Rangers'a uyarısı Avrupa basınında! 01:37
Mou'nun Rangers'a uyarısı Avrupa basınında! Mou'nun Rangers'a uyarısı Avrupa basınında! 01:35
Mourinho'dan uzun soruya ilginç tepki! Mourinho'dan uzun soruya ilginç tepki! 01:34
Beşiktaş yeni santrfor için hedefini belirledi! Beşiktaş yeni santrfor için hedefini belirledi! 01:23
Mourinho'dan uzun soruya ilginç tepki! Mourinho'dan uzun soruya ilginç tepki! 01:20
İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! 01:15
Daha Eski
İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! 01:11
G.Saray'dan Barış Alper'e yeni sözleşme! G.Saray'dan Barış Alper'e yeni sözleşme! 01:05
Rıza Kayaalp’e 4 yıl men cezası Rıza Kayaalp’e 4 yıl men cezası 00:58
Rıza Kayaalp’e 4 yıl men cezası Rıza Kayaalp’e 4 yıl men cezası 00:58
Jose Mourinho: Tur henüz bitmedi! Jose Mourinho: Tur henüz bitmedi! 00:46
İşte güncel ülke puanımız! İşte güncel ülke puanımız! 00:46