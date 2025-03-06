Fenerbahçe Kadıköy'de avantajı kapmak istiyor! İşte Mourinho'nun Rangers maçı 11'i

Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında bugün İskoçya ekibi Glasgow Rangers'ı ağırlayacak. Ülker Stadı'nda ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de ağırlayacağı rakibi karşısında galip gelerek rövanş öncesinde avantajlı skor elde etmeye çalışacak. Temsilcimiz zon zamanlarda Kadıköy'de rakiplerini ezip geçiyor. Avrupa'da 48. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, son 3 sezonda Ülker Stadı'nda Avrupalı rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Kadıköy'de son 21 maçta 15 galibiyet elde eden Fenerbahçe, söz konusu süreçte 4 beraberlik aldı ve sadece 2 yenilgi yaşadı.

RAKİPLERİNİ EZİP GEÇİYOR

2022-2023 başında Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev ile eşleşen Fenerbahçe, sahasında normal süresi 1-1 biten maçı uzatmada 2-1 kaybetmişti. Sarı-lacivertliler, o maçtan sonra ise iç sahada Avrupa kupalarında rakiplerine karşı önemli bir üstünlük elde etti. Ekibimiz, bu süreçte Lugano, Olympiakos, S. Trnava, Ludogorets, Nordsjaelland, Twente, Maribor, Zimbru, Sevilla, Larnaca, Dinamo Kiev, Wien, Slovacko, Union Saint-Giollis ve Anderlecht'e karşı galip gelirken; Rennes, Lille, Manchester United ve Lyon ile berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, Giollis ve Athletic Bilbao'ya ise boyun eğdi. Bugünkü maçın rövanşı 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.

SADECE BILBAO'YA KAYBETTİ

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da evinde sadece Athletic Bilbao'ya kaybetti. Mourinho yönetiminde Kadıköy'de 7 Avrupa maçına çıkan sarı-lacivertliler, İsviçre'den Lugano, Fransa'dan Lille ve Lyon, Belçika'dan Union Saint- Giollis ve Anderlecht, İngiltere'den Manchester United ve İspanya'dan Athletic Bilbao'yu konuk ederken, tek mağlubiyetini İspanyol temsilcisi karşısında 2-0 ile yaşadı. 3'er galibiyet ve beraberlik aldı.

İÇ SAHADA 141 MAÇTA 73 GALİBİYET

Sarı lacivertliler, taraftarı önünde Avrupa kupalarında oynadığı 141 maçta 73 galibiyet elde etti. Kanarya, 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla yaptığı ve 1-1 sona eren ilk Avrupa mücadelesinden bu yana iç sahadaki 141 maçta 73 galibiyetin yanı sıra 31 beraberlik ve 37 yenilgi yaşadı. İç saha maçlarında rakip fileleri 206 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesindeki 133 gole engel olamadı.

24 YIL SONRA RAKİP

Fenerbahçe, Rangers ile 24 yıl sonra kozlarını paylaşacak. İki ekip en son 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde rakip oldu ve sarı-lacivertliler, rakibini geçerek adını gruplara yazdırdı. Kanarya, deplasmanda golsüz berabere kaldığı rakibini Kadıköy'de 2-1'lik skorla yenmişti

RANGERS, AVRUPA LİGİ'NDE İLK 8'E GİRDİ

Sezona Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan Rangers, Dinamo Kiev'e elenerek Avrupa Ligi'ne kaldı. Lig aşamasında; Malmö, FCSB, Nice ve Union Saint-Gilloise'i mağlup eden İskoç ekibi, Olympiakos ve Tottenham ile berabere kalırken, Lyon ve Manchester United'a ise kaybetti. Rangers, bu müsabakalarda 16 gol kaydederken, 10 gol yedi. Lig aşamasında 14 puan toplayan İskoç ekibi Rangers, averajla 8. sırada tamamladı ve doğrudan son 16 turuna yükselmesini bildi.

147

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda 147. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 146 mücadelede 63 kez kazanırken, 45 defa da mağlup oldu. 38 müsabakada ise berabere sona erdi. Bu karşılamalarda 205 gole imza atan Fenerbahçe, 184 gol yedi.

285

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 284 karşılaşmaya çıktı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 112 galibiyet, 111 mağlubiyet ve 61 beraberlik aldı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 388 kez havalandırırken, kalesinde 404 gol gördü.

HERNANDEZ YÖNETECEK

Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Vatandaşları Jose Naranjo ile Guadalupe Ayuso de yardımcı hakemler. Mücadelede Cesar Soto Grado VAR, Valentin Gomez AVAR olarak görev alacak.

FRED İLE OSAYI CEZALI

Fenerbahçe, Rangers karşısında iki futbolcusundan yararlanamayacak. Son 16 turunda Anderlecht ile oynanan ikinci maçta sarı kart gören Fred ile Bright Osayi-Samuel cezalı duruma düştü.

RAKİPLERE GOL YAĞDIRDI

Fenerbahçe, Kadıköydeki maçlarda hücumuyla da ön plana çıktı. Sarı-lacivertliler, söz konusu 21 maçta rakip fileleri 48 kez havalandırırken, kalesinde 16 gol gördü.

İŞTE KARŞILAŞMANIN MUHTEMEL 11'LERİ

FENERBAHÇE: İRFAN CAN, ÇAĞLAR, SKRINIAR, YUSUF, AMRABAT, SZYMANSKI, TADIC, KOSTIC, MERT, EN-NESYRI, DZEKO

RANGERS:BUTLAND, TAVERNIER, PRÖPPER, FERNANDES, RIDVAN, DIOMANDE, RASKIN, CERNY, HAGI, IGAMENE, DESSERS