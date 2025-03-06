FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan Galatasaray'a flaş ırkçılık yanıtı! "Akıllıca davranmadılar çünkü..."
Son dakika Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ın derbisi sonrası "Maymun gibi zıpladılar" ifadesinin ırkçılıkla ilişkilendirilmesinin ardından konuyla ilgili ilk kez konuştu. Rangers maçı öncesi konuşan Portekizli çalıştırıcı, olayla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Galatasaray ise Mourinho'nun bu sözlerinin ardından TFF, UEFA ve FIFA'ya başvuruda bulunmuştu.
PFDK'ya sevk edilen Jose Mourinho, "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "hakareti" sebepleriyle 4 maç ceza almış, Tahkim Kurulu ise Mourinho'nun 4 maçlık cezasını 2 maça indirmişti.
Fenerbahçe ise Jose Mourinho'nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Kulübü'ne 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açtığını açıklamıştı.
62 yaşındaki çalıştırıcı, Rangers maçı öncesi ırkçılık iddialarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Sky Sports'a konuşan Jose Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde:
"BANA SALDIRIRKEN AKILLICA DAVRANMADILAR"
"Bana saldırırken akıllıca davranmadılar çünkü geçmişimi bilmiyorlardı. Afrika, Afrikalı insanlar, Afrikalı oyuncular ve Afrika'daki hayır kurumlarıyla olan bağlantılarımı bilmiyorlardı. Bu yüzden bu olay bana karşı olmak yerine bence bumerang gibi dönüp onlara karşı oldu."
"ESKİ OYUNCULARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"
"En önemlisi ben kim olduğumu biliyorum ve beni ırkçılıkla suçlayan saldırı kötü bir seçimdi. Muhtemelen beni sevmeyen insanlardan bile destek geldi. Konuşmakta sorun görmeyen insanlara, özellikle eski oyuncularıma teşekkür ediyorum. Onlar çok önemli bir ses oldular."
"OKAN BURUK'UN SEVİYESİNE İNEMEM"
"Ben kenarda o hareketleri yapamam. Ben Okan Buruk'un seviyesine inemem. Bazen bunu yapıyorum ve kendime soruyorum, 'Neden yaptın bunu Jose? Neden o seviyeye düştün?' Sadece üzücüydü."
4 MAÇLIK CEZANIN 2 MAÇA DÜŞÜRÜLMESİ HAKKINDA
"4 maçlık ceza verildiği gün, disiplin kurulu başkanının üzerinde Galatasaray formasıyla arkadaşları ile kutlama yaptığı görüntüler kamuoyuna yansıdı. Olayını boyutunu ancak bu şekilde anlayabilirsiniz"
"NASIL BU KADAR ALÇALABİLDİLER?"
"Irkçılık suçlamaları... Sadece şunu düşündüm; nasıl bu kadar alçalabildiler?
DİĞER