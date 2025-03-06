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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan Galatasaray'a flaş ırkçılık yanıtı! "Akıllıca davranmadılar çünkü..."

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan Galatasaray'a flaş ırkçılık yanıtı! "Akıllıca davranmadılar çünkü..."

Son dakika Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ın derbisi sonrası "Maymun gibi zıpladılar" ifadesinin ırkçılıkla ilişkilendirilmesinin ardından konuyla ilgili ilk kez konuştu. Rangers maçı öncesi konuşan Portekizli çalıştırıcı, olayla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 12:10
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FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan Galatasaray'a flaş ırkçılık yanıtı! "Akıllıca davranmadılar çünkü..."

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan ve 0-0 beraberlikle sonuçlanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası yapılan açıklamalar gündem olmuştu.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan Galatasaray'a flaş ırkçılık yanıtı! "Akıllıca davranmadılar çünkü..."

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, düzenlenen basın toplantısında çok konuşulan ifadeler kullanmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan Galatasaray'a flaş ırkçılık yanıtı! "Akıllıca davranmadılar çünkü..."

Galatasaray cephesinin maçın başında Yusuf Akçiçek'e kart göstermek için çabaladıklarını söyleyen Portekizli teknik adam, "20. saniyede ilk yapmaya çalıştıkları şey 18 yaşındaki oyuncumuza sarı kart göstertmekti. Yer altı stratejisinde çok güçlüler. Eğer Türk hakem olsaydı Yusuf maçın başında kart görürdü ve benim onu oyundan çıkarmam gerekirdi. Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu. Yusuf, üst seviye bir oyuncu. Montella'nın elinde çok fazla iyi oyuncu var ama eminim o da performansından çok mutludur." ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan Galatasaray'a flaş ırkçılık yanıtı! "Akıllıca davranmadılar çünkü..."

Galatasaray ise Mourinho'nun bu sözlerinin ardından TFF, UEFA ve FIFA'ya başvuruda bulunmuştu.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan Galatasaray'a flaş ırkçılık yanıtı! "Akıllıca davranmadılar çünkü..."

PFDK'ya sevk edilen Jose Mourinho, "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "hakareti" sebepleriyle 4 maç ceza almış, Tahkim Kurulu ise Mourinho'nun 4 maçlık cezasını 2 maça indirmişti.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan Galatasaray'a flaş ırkçılık yanıtı! "Akıllıca davranmadılar çünkü..."

Fenerbahçe ise Jose Mourinho'nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Kulübü'ne 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açtığını açıklamıştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan Galatasaray'a flaş ırkçılık yanıtı! "Akıllıca davranmadılar çünkü..."

62 yaşındaki çalıştırıcı, Rangers maçı öncesi ırkçılık iddialarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan Galatasaray'a flaş ırkçılık yanıtı! "Akıllıca davranmadılar çünkü..."

Sky Sports'a konuşan Jose Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde:

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan Galatasaray'a flaş ırkçılık yanıtı! "Akıllıca davranmadılar çünkü..."

"BANA SALDIRIRKEN AKILLICA DAVRANMADILAR"

"Bana saldırırken akıllıca davranmadılar çünkü geçmişimi bilmiyorlardı. Afrika, Afrikalı insanlar, Afrikalı oyuncular ve Afrika'daki hayır kurumlarıyla olan bağlantılarımı bilmiyorlardı. Bu yüzden bu olay bana karşı olmak yerine bence bumerang gibi dönüp onlara karşı oldu."

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan Galatasaray'a flaş ırkçılık yanıtı! "Akıllıca davranmadılar çünkü..."

"ESKİ OYUNCULARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"En önemlisi ben kim olduğumu biliyorum ve beni ırkçılıkla suçlayan saldırı kötü bir seçimdi. Muhtemelen beni sevmeyen insanlardan bile destek geldi. Konuşmakta sorun görmeyen insanlara, özellikle eski oyuncularıma teşekkür ediyorum. Onlar çok önemli bir ses oldular."

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan Galatasaray'a flaş ırkçılık yanıtı! "Akıllıca davranmadılar çünkü..."

"OKAN BURUK'UN SEVİYESİNE İNEMEM"

"Ben kenarda o hareketleri yapamam. Ben Okan Buruk'un seviyesine inemem. Bazen bunu yapıyorum ve kendime soruyorum, 'Neden yaptın bunu Jose? Neden o seviyeye düştün?' Sadece üzücüydü."

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan Galatasaray'a flaş ırkçılık yanıtı! "Akıllıca davranmadılar çünkü..."

4 MAÇLIK CEZANIN 2 MAÇA DÜŞÜRÜLMESİ HAKKINDA

"4 maçlık ceza verildiği gün, disiplin kurulu başkanının üzerinde Galatasaray formasıyla arkadaşları ile kutlama yaptığı görüntüler kamuoyuna yansıdı. Olayını boyutunu ancak bu şekilde anlayabilirsiniz"

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