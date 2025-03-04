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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Rangers mesaisi başladı

Fenerbahçe'de Rangers mesaisi başladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 Mart Perşembe günü İskoçya temsilcisi Rangers'ı konuk edeceği son 16 turu ilk maçının hazırlıklarına başladı. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 15:03
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Fenerbahçe'de Rangers mesaisi başladı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı.

Sarı-lacivertli futbolcular, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Onvo Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan oyuncular ise günü aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla noktaladı.

Fenerbahçe, çarşamba günü yapacağı antrenmanla Rangers maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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