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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Beko THY EuroLeague erteleme maçında Paris Basketbol karşısında

Fenerbahçe Beko THY EuroLeague erteleme maçında Paris Basketbol karşısında

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe Beko, 3 Mart Pazartesi günü deplasmanda Fransız ekibi Paris Basketbol ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 Pazar 10:52
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Fenerbahçe Beko THY EuroLeague erteleme maçında Paris Basketbol karşısında

Adidas Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nde çıktığı 26 karşılaşmada 17 galibiyet, 9 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, lider Olympiakos'un ardından 2. sırada yer alıyor.

Fransa temsilcisi ise oynadığı 26 maçta 16 kez sahadan galip ayrılırken, 10 müsabakada da rakiplerine kaybetti ve 4. basamakta kendine yer buldu.

İki takım arasında daha önce Aralık 2024'te oynanması planlanan müsabaka, ev sahibi ekibin oyuncularının yaşadığı salgın hastalık nedeniyle ertelenmişti.

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