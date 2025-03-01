Mourinho G.Saray'a dava açtı

Portekizli teknik adam, kişilik haklarına saldırı olduğu gerekçesiyle, Galatasaray Kulübü'ne 1 milyon 907 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Dava Fenerbahçe Kulübü'nün avukatları aracılığıyla açıldı. Mourinho'nun, gerek Okan Buruk'un sözleri gerekse Galatasaraylı yöneticilerin açıklamaları nedeniyle çok kızgın olduğu belirtildi.

BEŞ KEZ TRİBÜNE ÇIKTI

Moruinho aldığı 4 maçlık cezayla birlikte toplam 8 karşılaşmada Fenerbahçe'yi yalnız bırakmış olacak. Portekizli hoca daha önce Avrupa'da AZ Alkmaar, Midtjylland ligde Göztepe ve Sivas kupada ise G.Antep maçlarında kulübede yoktu.