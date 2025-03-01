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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Avrupa devleri Yusuf Akçiçek'i Antalyaspor maçında izleyecek

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Avrupa devleri Yusuf Akçiçek'i Antalyaspor maçında izleyecek

Jose Mourinho'nun forma şansı verdiği ve gün geçtikçe adından söz ettiren Yusuf Akçiçek performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. İngiliz kulüpleri genç stopri Antalyaspor maçında izleyeceği öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 10:53
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Avrupa devleri Yusuf Akçiçek'i Antalyaspor maçında izleyecek

Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek kısa sürede gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Avrupa devleri Yusuf Akçiçek'i Antalyaspor maçında izleyecek

19 yaşındaki stoper, Avrupa Ligi ve derbide gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Avrupa devleri Yusuf Akçiçek'i Antalyaspor maçında izleyecek

Genç yıldızı, Alman Ligi ekiplerinden Bayern Münih ve Bayer Leverkusen takibe almış ve izlemişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Avrupa devleri Yusuf Akçiçek'i Antalyaspor maçında izleyecek

Son gelen bilgilere göre Yusuf Akçiçek için bazı İngiliz kulüplerinin de devreye girdiği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Avrupa devleri Yusuf Akçiçek'i Antalyaspor maçında izleyecek

Takvim'de yer alan habere göre, Premier Lig'den bazı takımların scoutlarının Antalyaspor maçında 19 yaşındaki savunmacıyı izleyeceği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Avrupa devleri Yusuf Akçiçek'i Antalyaspor maçında izleyecek

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 maçta görev alan Yusuf Akçiçek, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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