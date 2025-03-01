FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Avrupa devleri Yusuf Akçiçek'i Antalyaspor maçında izleyecek
Jose Mourinho'nun forma şansı verdiği ve gün geçtikçe adından söz ettiren Yusuf Akçiçek performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. İngiliz kulüpleri genç stopri Antalyaspor maçında izleyeceği öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Son gelen bilgilere göre Yusuf Akçiçek için bazı İngiliz kulüplerinin de devreye girdiği öğrenildi.
Takvim'de yer alan habere göre, Premier Lig'den bazı takımların scoutlarının Antalyaspor maçında 19 yaşındaki savunmacıyı izleyeceği belirtildi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 maçta görev alan Yusuf Akçiçek, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Genç yıldızın Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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