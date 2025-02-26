Mourinho'dan dev rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı 11'i
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak. Sarı-lacivertliler, gruptaki üçüncü ve son maçını kazanarak çeyrek finale yükselmek istiyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte sarı-lacivertlilerin Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)
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Sarı-lacivertliler, 2 maçta topladığı 6 puanla grubunda averajla lider durumda bulunuyor.
2 EKSİK
Fenerbahçe, kupa müsabakasında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Diego Carlos ile İsmail Yüksek, Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.
KADRODA ROTASYON
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yoğun maç programı sebebiyle futbolcuları dinlendirmek adına Gaziantep FK deplasmanında rotasyonlu bir kadro tercihinde bulunacak.
Lig maçlarında fazla şans bulamayan futbolcuların perşembe günkü mücadelede ilk 11'de olması bekleniyor.
İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i...
FENERBAHÇE: Livakovic, Çağlar, Djiku, Yusuf, Osayi, Amrabat, Mert Hakan, Levent, İrfan Can, Talisca, Cenk
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