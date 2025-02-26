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Haberler Fenerbahçe Mourinho'dan dev rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı 11'i

Mourinho'dan dev rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak. Sarı-lacivertliler, gruptaki üçüncü ve son maçını kazanarak çeyrek finale yükselmek istiyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte sarı-lacivertlilerin Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 11:53
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Mourinho'dan dev rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı 11'i

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son hafta maçında perşembe günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Mourinho'dan dev rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı 11'i

Gaziantep Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Mourinho'dan dev rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı 11'i

Grubunda ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 ile geçen Fenerbahçe, ikinci müsabakasında da sahasında Erzurumspor FK'yi 5-0 mağlup etmişti.

Mourinho'dan dev rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı 11'i

Sarı-lacivertliler, 2 maçta topladığı 6 puanla grubunda averajla lider durumda bulunuyor.

Mourinho'dan dev rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı 11'i

2 EKSİK

Fenerbahçe, kupa müsabakasında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Mourinho'dan dev rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı 11'i

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Diego Carlos ile İsmail Yüksek, Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.

Mourinho'dan dev rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı 11'i

KADRODA ROTASYON

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yoğun maç programı sebebiyle futbolcuları dinlendirmek adına Gaziantep FK deplasmanında rotasyonlu bir kadro tercihinde bulunacak.

Mourinho'dan dev rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı 11'i

Lig maçlarında fazla şans bulamayan futbolcuların perşembe günkü mücadelede ilk 11'de olması bekleniyor.

Mourinho'dan dev rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı 11'i

İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i...

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